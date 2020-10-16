【新股IPO】螞蟻集團無懼風浪 傳下周上市聆訊  估值上調至2800億美元 

近日接連出現對螞蟻集團不利的消息，市場最擔心是其上市進程該將如何，又擔心能否在美國大選前上市，投資者一直在議論紛紛，同時又靜候着螞蟻的來臨。其實也無辦法，所謂樹大招風，既然成為史上最大型的IPO，難免會成為市場焦點，惹來麻煩。

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等了又等，終於有新點眉目了，或將較原本預期在國慶假期後招股，遲了兩星期遲了兩星期後再重新出發。外電引述消息指，雖稍早前傳出美國國務院要求白宮將螞蟻集團列入貿易黑名單，不過據悉螞蟻集團會繼續推進A+H股上市計劃，並於下周舉行香港上市聆訊。

另一方面，由於需求強勁，螞蟻集團亦將IPO估值目標由早前定下的2,500億美元，提升至2,800億美元，預計集資約350億美元。新加坡政府投資公司（GIC）擬斥資10億美元參與螞蟻集團上市計劃，淡馬錫和社保基金亦會參與。

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耀才證券執行董事兼行政總裁許繹彬表示，他個人認為螞蟻上市屢遭遇阻，相信是「樹大招風」所致；短期會大市可能會受到螞蟻未能依期上市而有短暫的衝擊；但由於其業務廣泛，賺錢能力高及集新經濟及宅經濟的優惠，所以儘管現時好像受到很不利因素纏擾，相信亦無損投資者對其信心，最終仍能上市，招股反應依然會熱烈。

新加坡政府投資公司GIC傳斥逾10億美元認購螞蟻集團新股，想知詳情請按：【下一頁】

此外，相信在11月3日大選前，特朗普會繼續為自己助選做勢，小動作一定會多多，相信必定會像就螞蟻、騰訊或華為等敏感議題，興波作浪，大市因狂人的行為，可能會出現大上大落，投資者要份外小心，不妨短線操作為主。

原本市場正期待在國慶假期結束後，螞蟻集團就會隨即招股，結果人算不如天算，上星期還在說螞蟻集團未有如期在星期四進行上市聆訊，又被美國表明旗下支付寶為制裁目標，自然惹來外界無限揣測，亦為螞蟻上市帶來不多不少的變數。

怎料，本周初再有消息指，螞蟻集團旗下支付寶因開售涉600億元人民幣的戰略配售螞蟻A股基金，有潛在利益衝突之嫌，現正被中證監調查，令螞蟻集團推遲了尋求港交所上市聆訊。

螞蟻集團研中港同日定價及掛牌 或導致上市時間表延誤，想知詳情請按：【下一頁】

現在看來，螞蟻集團仍上巿無期，巿場估計若上市進程再度延後，美國總統大選愈來愈臨近，亦會增添一個不確定因素，還未計及螞蟻集團正在尋求中港兩地同日定價和掛牌所帶來的上市延誤風險。到底螞蟻集團能夠按照時間表上市？看來仍存在變數！

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記者：張以正