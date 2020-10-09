【新股IPO】螞蟻集團上市聆訊尚未進行 上市路將波折重重？

到底螞蟻何時才來呢？

原本市場正期待在國慶假期結束後，螞蟻集團就會隨即招股，結果人算不如天算，原訂於上星期四會進行上市聆訊的螞蟻集團，竟然無如期進行，自然惹來外界無限揣測，尤其昨天又有指美國計劃制裁螞蟻集團旗下的支付寶和騰訊（00700）旗下微信支付，都會為螞蟻上市帶來不多不少的變數。

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另一方面，若上市進程再度延後，美國總統大選愈來愈臨近，亦會增添一個不確定因素，還未計及螞蟻集團正在尋求中港兩地同日定價和掛牌所帶來的上市延誤風險。到底螞蟻集團能夠按照時間表上市？看來仍存在變數！

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記者：張以正