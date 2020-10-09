  • 29°C
香港時間 : 20201009日 (五) 13:18
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【華納重組】疫下影視業也不能倖免　華納媒體擬裁員數千人

商業 12:52 2020/10/09

分享：

疫情下，除了零售及旅遊等行業直接受到影響外， 影視業也不能倖免。《華爾街日報》報道，因應電影、廣告及電視訂閱等收入下滑，國際媒體娛樂公司華納媒體（WarnerMedia）將進行重組計劃，以削減20%經營成本。

【品牌有段故】美Ruby Tuesday申破產有跡可尋　疫情及過度擴張惹的禍？

華納媒體發言人指，公司正進行重組，優先考慮可以為公司帶來增長機會。而正在這個過程之中，將涉及對優先領域增加投資，但同時，也必須減少其他領域的投資。雖然官方沒有透露會裁洞多少員工，但有知情人士透露，重組計劃預計將在未來數週開始，料將裁減華納兄弟工作室和HBO、TBS和TNT等電視頻道數千人。

報道指，這次將會是公司第二次大幅裁員。 在8月，華納媒體裁掉了旗下華納兄弟工作室的500多個工作崗位。一位知情人士指，華納傳媒今年初僱用了近30,000名員工，而截止到6月底，其母公司僱用了243,000名員工。

事實上，由於影視業務在近幾個月來舉步維艱，包括華特迪斯尼公司（Walt Disney Co.）和康卡斯特（Comcast Corp.）旗下的NBCUniversal等競爭對手，也都已進行裁員。

【旅遊業告急】雲頂郵輪香港市場損失25萬客　冀借鏡新加坡推「本地遊」救生意

【香港疫情】酒店業主聯會已向業界發指引　酒店開派對或違規

責任編輯：蘇穎琪

相關文章

【旅遊業告急】雲頂郵輪香港市場損失25萬客　冀借鏡新加坡推「本地遊」救生意
2020/10/08
【旅遊業告急】雲頂郵輪香港市場損失25萬客　冀借鏡新加坡推「本地遊」救生意
【品牌有段故】美Ruby Tuesday申破產有跡可尋　疫情及過度擴張惹的禍？
2020/10/08
【品牌有段故】美Ruby Tuesday申破產有跡可尋　疫情及過度擴張惹的禍？
【眼睛先旅行】為疫後旅行做好準備　全球4間特色樹屋住宿推介
2020/10/08
【眼睛先旅行】為疫後旅行做好準備　全球4間特色樹屋住宿推介
媒體 裁員 疫情 廣告 電影 廣告 零售 行業 Disney HBO

下一篇文章

【防疫抗疫基金】戲院＋註冊體育教練　即日可申請補助（附申請連結）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【航空自救】靠平價機票吸客？　日本航空擬成立「廉航網絡」
【航空自救】靠平價機票吸客？　日本航空擬成立「廉航網絡」
【品牌有段故】美Ruby Tuesday申破產有跡可尋　疫情及過度擴張惹的禍？
【品牌有段故】美Ruby Tuesday申破產有跡可尋　疫情及過度擴張惹的禍？
【DONKI免排隊】驚安之殿堂DONKI中環店下周開幕　教你免排隊入場方法
【DONKI免排隊】驚安之殿堂DONKI中環店下周開幕　教你免排隊入場方法
【消費優惠】永安百貨超級購物日　部份貨品低至2折
【消費優惠】永安百貨超級購物日　部份貨品低至2折
【逆市求生】佳寧娜未來主攻民生區　屹立多年全靠甚麽？
【逆市求生】佳寧娜未來主攻民生區　屹立多年全靠甚麽？
【旅遊業告急】雲頂郵輪香港市場損失25萬客　冀借鏡新加坡推「本地遊」救生意
【旅遊業告急】雲頂郵輪香港市場損失25萬客　冀借鏡新加坡推「本地遊」救生意