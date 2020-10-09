【華納重組】疫下影視業也不能倖免　華納媒體擬裁員數千人

疫情下，除了零售及旅遊等行業直接受到影響外， 影視業也不能倖免。《華爾街日報》報道，因應電影、廣告及電視訂閱等收入下滑，國際媒體娛樂公司華納媒體（WarnerMedia）將進行重組計劃，以削減20%經營成本。

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華納媒體發言人指，公司正進行重組，優先考慮可以為公司帶來增長機會。而正在這個過程之中，將涉及對優先領域增加投資，但同時，也必須減少其他領域的投資。雖然官方沒有透露會裁洞多少員工，但有知情人士透露，重組計劃預計將在未來數週開始，料將裁減華納兄弟工作室和HBO、TBS和TNT等電視頻道數千人。

報道指，這次將會是公司第二次大幅裁員。 在8月，華納媒體裁掉了旗下華納兄弟工作室的500多個工作崗位。一位知情人士指，華納傳媒今年初僱用了近30,000名員工，而截止到6月底，其母公司僱用了243,000名員工。

事實上，由於影視業務在近幾個月來舉步維艱，包括華特迪斯尼公司（Walt Disney Co.）和康卡斯特（Comcast Corp.）旗下的NBCUniversal等競爭對手，也都已進行裁員。

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責任編輯：蘇穎琪