【美團股價】美團點評：十一假期訂單更勝去年　股價升逾4%

▲ 美團十一黃金周各項數據造好。

美團 （03690） 受惠內地十一黃金周需求增加，加上憧憬染藍，今日股價造好。美團APP發布《2020十一長假生活消費報告》，數據顯示假期間內地在吃喝玩樂遊各消費領域已經恢復至疫情前水平，10月1日至4日，平台整體訂單量和銷售額均高於今年五一假期間的消費數據，甚至勝於去年同期十一假期。美團中午收報278元，升4.2%，盤中高見278.6元。

內地消費需求全面釋放，首當其衝的是電影和演出市場。美團指，平台電影訂單量與五一同期相比增長超過260倍，演出訂單量也獲得7倍的增長。

餐飲數據方面，美團APP的到店餐飲訂單量，較今年五一假期增長78.4%。十一長假首4天，平台的奶茶訂單量超過11億。出遊方面，美團APP酒店訂單是今年五一同期2倍，民宿訂單量與五一同期相比，增長114%。

美團十一黃金周消費數據組圖：

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編輯：陳華