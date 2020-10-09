民主黨密歇根州長險遭綁架 斥特朗普拒譴責右翼組織

▲ 屬民主黨的美國密歇根州州長惠特曼險遭綁架，部分疑犯與民兵組織有關。

美國聯邦調查局（FBI）宣布搗破一宗試圖綁架政治人物案件及拘捕13人，指他們涉嫌企圖綁架屬民主黨的密歇根州州長惠特曼（Gretchen Whitmer），其中7人與民兵組織有關。惠特曼批評特朗普一再拒絕譴責極右翼組織。

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FBI及密歇根州官員表示，疑犯涉及策劃綁架州長惠特曼，並且已有詳細計劃。FBI指出策劃組織於夏天多次開會商討，期間更進行槍械訓練、戰鬥演練和研究爆炸品。疑犯計劃於11月美國總統大選前劫持惠特曼作人質，並打算將其轉移至威斯康星州作審問。

FBI又指出，多名疑犯於8月至9月對惠特曼的別墅進行監視，並嘗試在橋下尋找可放置炸藥的位置，試圖透過爆炸轉移注意力以綁架惠特曼。據悉，其中1名疑犯上周購買Taser電槍準備用於綁架，而部分人計劃於本周購買炸藥。

密西根州總檢察長內塞爾（Dana Nessel）宣布，其中6人被控串謀綁架，又指另外7人與民兵組織金剛狼守護者（Wolverine Watchmen）有聯繫。

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惠特曼周四（8日）表示，從未想過像過會發生這種事，又批評美國總統特朗普（Donald Trump）一再拒絕譴責右翼組織。惠特曼指出特朗普上月底於總統辯論時，要求極右團體「Proud Boys」要「後退並待命」（Stand back and Stand by），認為仇恨團體會視這些話為號召，特朗普變相呼籲他們採取行動。

但白宮發言人麥克納尼（Kayleigh McEnany）發聲明表示，特朗普一直譴責白人至上主義者和一切形式的仇恨，又斥責惠特曼提出古怪的指控來散播分裂。

責任編輯：鄭錦玲