【防疫抗疫基金】戲院＋註冊體育教練　即日可申請補助（附申請連結）

▲ 早前受停業令影響的戲院，即日起可申請資助，每條院線最多可獲150萬元的資助。（資料圖片）

本地疫情持續，各行各業大受影響。早前受停業令影響的戲院，即日起可申請資助。每條院線最多可獲150萬元的資助。

【防疫抗疫基金】商營浴室及公眾娛樂場所 資助計劃9日起可申請

第三輪「防疫抗疫基金」下的電影院資助計劃由10月9日至10月20日接受申請，資助計劃將向在本年7月份內有商業營運、持公共娛樂場所牌照的現有電影院提供一筆過資助，資助款額為每所電影院每塊銀幕5萬元；每條院線最多可獲150萬元的資助。

申請資料請按此瀏覽創意香港網頁。

註冊體育教練可獲5000元

同時，第三輪「防疫抗疫基金」亦再次推出「向註冊體育教練提供一筆過補助金」計劃，今日起接受申請。每名合資格的註冊體育教練提供一筆過5,000元補助。

在2019年4月1日至2020年9月30日，有從事教練工作的體育總會或認可體育機構註冊教練均符合申請資格。合資格的註冊體育教練可向康文署轄下的體育資助辦事處遞交申請。截止申請日期為11月30日。體育資助辦事處在收到填妥的申請表格及相關文件後，將於約2個月後分批發放補助金。

申請表格及申請指引可從康文署網頁下載，或於康文署各分區康樂事務辦事處索取。如欲查詢詳情，請致電2601 7411聯絡體育資助辦事處。

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責任編輯：葉泳珊