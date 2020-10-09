【諾貝爾獎】諾貝爾和平獎周五放榜　除了特朗普還有誰獲提名？

諾貝爾獎本周分別頒發了醫學、化學、物理和文學獎，當中最受關注的和平獎將於周五（9日）公布，外界都在揣測該獎項最終花落誰家。早前美國總統特朗普（Donald Trump）因促成以色列與沙特阿拉伯國家關係正常化，被提名諾貝爾和平獎。

今次共有318位人士及組織被提名，具體名單將會封存50年。專家表示特朗普獲獎機會並不大，反而是「瑞典環保少女」通貝里（Greta Thunberg）、新西蘭總理阿德恩（Jacinda Ardern）、以及世界衛生組織（WHO）更為熱門。

以下是五位主要候選人或組織：

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編輯：李勝男