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【諾貝爾和平獎】希特拉也曾被提名 如何入圍和平獎？

環球政治 12:47 2020/10/09

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【諾貝爾和平獎】希特拉也曾被提名 如何入圍和平獎？

諾貝爾和平獎會在今日稍後公布，今年諾貝爾和平獎大熱為世界衛生組織（WHO），引起各界關注。和平獎的提名門檻並不高，故此重溫過往和平獎提名人選，都出現不少具爭議性的人物，包括納粹德國領袖希特拉、前蘇聯獨裁者史太林。

  • 如何提名和平獎？

和平獎的提名門檻並不高，所有國家元首或者國家級的國會議長、大學教授、外交政策研究機構所長、諾貝爾獎得獎者以及挪威諾貝爾委員會成員，都可提名其屬意的人選。

以上人士只要在和平獎提名截止日期每年的2月1日之前，提名其屬意的人選，該提名就會被接受。

特朗普被提名諾貝爾和平獎 大熱門卻是其死對頭（多圖） 【下一頁】

  • 今年有多少人被提名？

今次共有318位人士及組織被提名。挪威諾貝爾委員會不會公開提名名單，此名單將保密50年。

  • 今年被提名的熱門人選？

今年的熱門人選包括世界衛生組織（WHO）、瑞典少女通貝里（Greta Thunberg）、新西蘭總理阿德恩（Jacinda Ardern）等。

特朗普好想攞和平獎？ Twitter連環轉發17帖 【下一頁】

  • 過往有甚麼具爭議的提名？

意大利法西斯創始人墨索里尼（Benito Mussolini）在1935年被提名，然而在被提名的數月後，意大利便入侵埃塞俄比亞。

納粹德國領袖希特拉（Adolf Hitler）在1939年曾被提名，提名他的瑞典國會議員布蘭特（Erik Brandt）指，是為諷刺希特拉才提名，不久後便撤回了該提名。

前蘇聯獨裁者史太林（Josef Stalin）分別在1945年、1948年都曾被提名和平獎。

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責任編輯：林嘉莉

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