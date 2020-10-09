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【特朗普確診】白宮醫生指特朗普已完成治療　周六可參與公眾活動

環球政經 16:13 2020/10/09

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美國總統特朗普（Donald Trump）本周一（5日）回到白宮繼續接受新冠病毒治療。據白宮醫生康利（Sean Conley）周四（8日）稱，總統特朗普（Donald Trump）已經完成相關治療，本周六（10日）起可以重新回到公共場合。

康利還指，特朗普對治療的反應「極佳」，沒有出現不良治療效果，自回到白宮後，身體情況保持穩定。根據美國疾控中心（CDC）的指引，患者出現症狀後，應自我隔離至少10天，若10天後連續24小時內無發燒或相關症狀，方可解除隔離。

特朗普拒參加綫上辯論

第二場總統大選辯論將於當地時間下周四（15日）舉行。據外媒報道，為保護所有人的安全與健康，下場辯論將以視像形式舉行，特朗普及其民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）將在不同的地區綫上參與辯論。不過特朗普旋即表示，他拒絕這項安排，並稱綫上辯論是「浪費時間」。

特朗普及第一夫人梅拉尼婭（Melania Trump）上周確診新冠肺炎後，白宮感染群組不斷擴大。不過特朗普周四表示，他現在完全不具有傳染性，已經準備好繼續舉行集會。拜登早前曾表示，如醫學專家判定特朗普尚未痊愈，仍具傳染性，委員會應當取消下一場辯論。

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編輯：李勝男

 

拜登 遊行集會 民主黨 美國 美國疾病管制與預防中心 總統大選 美國民主黨 發燒 新冠肺炎疫情 治療

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