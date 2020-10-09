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【新冠肺炎】帝苑酒店再有2名員工確診 需停業至本月22日

環球政經 12:08 2020/10/09

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本港新冠肺炎疫情有反彈趨勢，昨日（8日）宣佈新增18宗感染個案。根據最新消息指，今日（9日）大約新增8宗新個案，包括尖東帝苑酒店有至少2名員工確診。

【新冠肺炎】本地新確診雙位數  染疫群組再現  第四波疫情提早「殺到」？：【下一頁

今晨，尖東帝苑酒店接獲衞生署衞生防護中心通知，再有一名員工確診，住客需於正午12時前離開，酒店需要停業至本月22日　。

【新冠肺炎】蘇格蘭疫情反覆 核心地區餐廳酒吧須停業【下一頁

酒店聲明請粗指出，帝苑酒店及各餐廳將由10月9日至22日暫時休業，並已委託專業消毒清潔服務公司Ecolab進行全面消毒、深層清潔，以及內部維修保養，期間未能接受客房、餐廳或其他預訂。

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責任編輯：翁嘉陽

 

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