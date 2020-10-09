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【宏觀中國】升幅3個月最高　9月財新服務業PMI彈至54.8

股樓投資 12:01 2020/10/09

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財新中國公布9月服務業PMI升至54.8，連續5個月處於榮枯綫之上，而且增速為3個月以來最高，反映中國內需的復甦情況，令人滿意。

【業主反價】屯門新晉樓盤入場費平至4百萬以下 遭業主反價 買家仍堅決斥465萬入市，詳情請按【見下頁

該機構指，隨着市場回暖，服務業企業連續兩個月增加用工，就業指數連續兩個月處於50以上。製造業企業結束了連續八個月壓縮用工的狀態，9月就業指數進入擴張區，但增速輕微。綜合看，兩大行業企業的總體用工規模繼續擴張。

由於新訂單增加，令9月服務業企業積壓工作指數重回擴張區間，但增速輕微。制造業企業積壓工作量繼續上升，帶動綜合積壓工作量小幅上升。

【美股焦點】Tesla再獲分析師看好：「將會是下一個Amazon」，詳情請按【見下頁

因用工、運輸和原料等費用增加，9月服務業投入品價格繼續上升，企業反映整體成本升幅僅算輕微。雖然9月服務業收費價格連續第二個月上升，但部分受訪企業表示，為吸引新訂單，加價空間有限。

財新智庫高級經濟學家王喆表示，目前經濟運行仍然處於疫情後的恢復期，恢復速度有所加快。雖然製造業和服務業的就業首次同步改善，但力度不強，就業形勢依然不容過分樂觀。

未來一段時間，海外疫情的反復和美國大選仍存在極大的不確定性，國內國外雙循環相互促進的新發展格局的構建仍面臨極大挑戰。

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記者：林衛

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