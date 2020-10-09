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【美股焦點】AMD新世代Zen 3正式發布　全新Ryzen 5000系列號稱全球最快遊戲處理器

即市財經 11:53 2020/10/09

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AMD推出新一代ZEN。

今年晶片行業持續活躍，大廠不斷推新產品，亦傳有多宗大型併購案。美國晶片巨頭英偉達（美：NVDA）買ARM之際，發布Quadro A6000/A40顯卡以及主打遊戲的456.71 WHQL驅動。而CPU（中央處理器）領域的龍頭AMD（美︰AMD）也加快整合，傳計劃收購競爭對手賽靈思（Xilinx，美：XLNX）意欲涉足FPGA晶片領域。同時，AMD也針對遊戲玩家，發布最新處理器，力爭奪取遊戲領域最強CPU之寶座。

AMD將目光鎖定PC玩家，近日揭曉新一代Zen 3 CPU微架構，推全新Ryzen 5000系列頂級桌上型處理器，分別有 5950X（16C32T）、5900X（12C24T）、5800X（8C16T）與 5600X（6C12T）等處理器，新一代將單CCX （CPU Complex） 升級至8核心。

另外，AMD表示，Zen 4、5納米處理器正在設計當中，並將於本月28日發布Radeon RX 6900。

ADM全新Ryzen 5000系列號稱全球最快遊戲處理器，產品一覽

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編輯：陳華

美股 超微（AMD，美：AMD） 收購 賽靈思（Xilinx，美：XLNX） AMD 處理器 晶片 遊戲

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