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南韓蔚山33層住宅燒成火柱 大火釀至少88傷（多圖、有片）

環球社會熱點 11:52 2020/10/09

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南韓蔚山33層住宅燒成火柱 大火釀至少88傷（多圖、有片）

南韓南部蔚山市一棟33層的住宅大樓發生大火，火勢蔓延整棟大樓，住宅燒成火柱，造成至少88人受傷。由影片可見，火勢相當猛烈，快速蔓延至整棟大樓，不斷有火星從高空墜落，現場不斷傳出濃濃的黑煙，直竄天際。目前火勢已撲滅。

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美國西岸近百場山火持續焚燒 加州逾11人死（圖輯）【下一頁】

美國山火闖火海如登陸火星 黑暗中午餐如「世界末日」（圖輯）【下一頁】

事發時為當地時間周四（8日）晚上約11時，風勢強勁令火勢一發不可收拾；起火地點在大樓的8至12樓之間。大樓內約有120戶住宅和及位於低層的店鋪。

韓聯社報道，有數百人需疏散，部分民眾由頂樓撤離，數十人有吸入濃氣不適。目擊者表示：

「火突然就冒起，窗戶破掉，客廳和臥房開始起火。」

南韓媒體YTN News引述另一名目擊者稱，貼在大樓外部的「絕緣建築材料」可能導致火勢迅速蔓延。

【美國山火】誤信火勢受控 網上流料累美夫婦葬身火海【下一頁】

【美國山火】西岸山火致33人死 焚毀面積等同新澤西州【下一頁】

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責任編輯：鄧燕君

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