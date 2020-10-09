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【香港疫情】酒店業主聯會已向業界發指引　酒店開派對或違規

商業 11:50 2020/10/09

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沙咀帝苑酒店今日中午前需全面撤離，Staycation同樣是酒店爆發的一大風險。（資料圖片）

本地疫情反覆，社會憂慮出現第四波爆發。尖沙咀帝苑酒店更因有餐廳職員確診，今日中午前需全面撤離。Staycation同樣是酒店爆發的一大風險，香港酒店業主聯會執行總幹事李漢城表示，昨日已向業界發指引，包括提醒酒店房間內人數不可超出上限。

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他出席電台節目時表示， 昨已向酒店業界發出指引，強調業者有責任把關。若出現大型感染群組或因此發生意外如火警等，將影響酒店國際聲譽。 

李漢城指，部分酒店冀透過刺激本地消費，減少損失，又相信大部分市民不會在酒店房間內舉行派對。他續指，不排除有見高級酒店房價較以往平，尤其年輕人於是「一窩蜂」入住；他認為是無可厚非。李重申，酒店房間是提供住宿，而非開派對；有關行為或違反旅館、建築物及消防條例。

日前，李漢城亦表示，如果旅遊業情況在年底至明年初未獲改善，酒店業只能被迫繼續做本地市場生意；望減低每月虧損的情況。

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責任編輯：葉泳珊

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