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【螞蟻上市】螞蟻集團獲中證監及聯交所批准在港上市　招股日料與iBond撞期（第四版）

即市財經 07:00 2020/10/20

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阿里巴巴 （09988） 旗下螞蟻集團（前稱螞蟻金服）上市有最新消息，螞蟻集團已成功通過港交所  （00388）  上市聆訊，香港IPO進入最後直路。螞蟻集團初步預計下周二（27日）開始招股，至30日截止認購，暫定11月6日掛牌，意味螞蟻集團將會與iBond 2020認購期有所重疊，也意味螞蟻集團上市過程將橫跨美國總統大選（11月3日）。消息指，中國證監會預計本周將螞蟻集團批准其上海科創板上市。

螞蟻集團上市進程由快轉慢，直至上周四（15日）的上市委員會例會，螞蟻集團尚未聆訊。若螞蟻集團成功本周通過上市聆訊，按必須程序，最快仍需2星期後，即11月第一個星期掛牌。

螞蟻集團暫定26日招股、下月6日掛牌，詳情可見【下一頁】

參考阿里巴巴案例，公司於2019年11月12日（周二）通過上市聆訊後，於11月15日（周五）便開始招股，結束招股後，便於11月26日掛牌。不過，阿里巴巴以全電子方式認購，定價至掛牌僅4個交易日（T+4），較一般新股快一日，相反消息料螞蟻集團希望A+H同步上市，流程料需時T+6，最快在11月第一周後期掛牌。

螞蟻集團上月已在上海科創板獲放行，並宣布接受5家戰略配售基金投資，內地傳媒報道指，5家合資募600億元人民幣的零售基金，已全數售罄，累計逾1000萬人認購，相當於每人認購額少於6000元人民幣。據早前報道，相關基金封閉期18個月，計劃戰略配售10%的螞蟻集團新股。

圖解螞蟻集團招股書主要內容

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螞蟻A股配售基金完成募資　港聆訊日期較預期慢

螞蟻集團內地上市流程流暢，惟香港上市進程相對落後，市場消息屢指螞蟻集團最快上月底進行上市聆訊，惟至最新10月15日的上市聆訊，螞蟻集團尚未完成相關程序。

彭博社分析，受疫情影響，美國大選郵遞投票比例勢大增，或引來較長時間的不確定性，令市場潛在轉趨波動。

螞蟻集團上市前或遭美國「封殺」 影響有幾大，詳情可見【下一頁】

港交所上市委員會按例每周周四舉行例會，包括審議新股聆訊，若該周例會未能完成所有議程，可在翌周初期加會審議。

螞蟻IPO相關文章，可留意【螞蟻來港】專頁

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編輯：麥德銘

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