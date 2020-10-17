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【螞蟻上市】螞蟻最快何時上市　難避美國大選風險？

即市財經 16:26 2020/10/17

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螞蟻集團在本周四（8日）上市委員會例會，尚未通過上市聆訊程序

阿里巴巴 （09988） 旗下螞蟻集團（前稱螞蟻金服）上市進程由快轉慢，直至周四（15日）的上市委員會例會，螞蟻集團尚未聆訊。據外電最新報道，港交所  （00388）  計劃在下周對螞蟻集團展開聆訊。若螞蟻集團成功通過上市聆訊，按慣例，最快2星期後，即11月第一個星期掛牌。

參考阿里巴巴 （09988） 案例，公司於2019年11月12日（周二）通過上市聆訊後，於11月15日（周五）便開始招股，結束招股後，便於11月26日掛牌。

隨11月3日美國大選逼近，分析料螞蟻集團若期望避開美國大選後的潛在市場波動，僅餘下周上市聆訊機會。

螞蟻集團上月已在上海科創板獲放行，並宣布接受5家戰略配售基金投資，內地傳媒報道指，5家合資募600億元人民幣的零售基金，昨日全數售罄，累計逾1000萬人認購，相當於每人認購額少於6000元人民幣。據早前報道，相關基金封閉期18個月，計劃戰略配售10%的螞蟻集團新股。

圖解螞蟻集團招股書主要內容

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螞蟻A股配售基金完成募資　港聆訊日期較預期慢

螞蟻集團內地上市流程流暢，惟香港上市進程相對落後，市場消息屢指螞蟻集團最快上月底進行上市聆訊，惟至最新10月8日的上市聆訊，螞蟻集團尚未完成相關程序。

彭博社分析，受疫情影響，美國大選郵遞投票比例勢大增，或引來較長時間的不確定性，令市場潛在轉趨波動。

螞蟻集團上市前或遭美國「封殺」 影響有幾大，詳情可見【下一頁】

港交所上市委員會按例每周周四舉行例會，包括審議新股聆訊，計及香港上海兩地的招股和定價流程，由聆訊至掛牌也需要兩、三星期。換言之，螞蟻集團要完全避開美國大選日，空間愈來愈窄，若未能在10月中通過上市聆訊，受美國大選引發波動市的風險愈高。

早前有報道指，螞蟻集團研究爭取香港、上海同日定價和同日掛牌，令定價至掛蜂需時6個交易日即「T+6」，較一般香港IPO T+5安排更長，也意味認購螞蟻IPO的投資者承受較長空窗期。

螞蟻IPO相關文章，可留意【螞蟻來港】專頁

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編輯：麥德銘

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