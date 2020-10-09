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【電競手機】傳高通與華碩合作　擬於今年底推出電競手機

科技 11:30 2020/10/09

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有消息傳出，手機廠商華碩（ASUS）正與晶片製造商高通（Qualcomm）計劃合作，擬在今年底推出電競手機。

為迎合近年消費者需求，不少手機廠商開始推出電競手機。最近有消息指出，手機廠商華碩（ASUS）正與晶片製造商高通（Qualcomm）計劃合作，擬在今年底推出電競手機，冀在手機市場中突圍。

據台灣科技網站Digitimes報道稱，高通最快會在2020年底，正式推出首款自家品牌的電競手機，並會與華碩共同合作開發，手機將搭載高通最新的Snapdragon 875處理器。據了解，華碩會負責產品設計和硬件開發，而高通將參與設計及提供晶片技術。

＜＜【5G晶片】高通Snapdragon技術大會傳12月1日舉行　料推5G高性能旗艦級處理器

＜＜【華為禁令】手機芯片用到幾耐？華為：正在點算儲備

有消息人士指出，在雙方協議中，要求共同採購華碩ROG Phone系列及高通電競手機所採用的零件。當中包括手機屏幕，鏡頭模塊及電池等。由於高通為全球晶片供應商龍頭，在供應鏈談判及議價上具一定優勢，是次華碩與高通合作，有望快速擴大採購規模，可解決供貨問題，並降低生產成本。

報導亦指，高通和華碩預計將每年生產約100萬部手機，其中50萬部為高通自家品牌電競手機，其餘則屬於ROG Phone品牌手機。

責任編輯：李寶如

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