▲ 【特朗普確診】特朗普稱被陣亡美軍家屬傳染 曾擁抱親吻

新型冠狀病毒肆虐白宮,美國總統特朗普也確診感染新冠肺炎,到底是何人傳染給特朗普?特朗普聲稱,可能是出席陣亡美軍家屬活動時受感染。特朗普稱家屬談論他們兒女的故事,會靠得很近,他不方便要求他們保持距離。

特朗普(Donald Trump)周四接受霍士新聞(Fox News)訪問時表示,他有機會是於上月底,在白宮出席陣亡美軍家屬活動時感染新冠肺炎。活動參與人數眾多,有數十名賓客參與,還有多位高級軍官。

特朗普表示,他不想取消活動,軍人家屬談及他們的子女,談他們的父親,向他說陣亡軍人的故事。特朗普坦言,以當時的情景,「我不能說,『退後,保持10尺距離』,你知道吧?我不能這樣做。」(I can’t say, ‘Back up, stand 10 feet,’ you know? I just can’t do it)

特朗普指,家屬離他很近,與他面部的距離少於一寸,又稱家屬想與他擁抱及親吻,並真的有這樣做,他並沒有拒絕。

特朗普將自己染疫,歸咎於美軍家屬,惹來批評,參議院軍事委員會成員、民主黨參議員里德(Jack Reed)稱,特朗普怪責在戰爭中失去至親的軍人家屬,言論令人震驚,促他馬上道歉,否則是對軍人極不尊重。

白宮發言人法拉(Alyssa Farah)為特朗普護航,強調總統並非怪責美軍家屬,總統想表達的是有潛在機會在該活動受感染,又指特朗普期內曾在多個不同地點與不同人士會面,強調活動做足防疫措施,根據追蹤紀錄,不認為總統是在陣亡美軍家屬活動中受感染。

責任編輯:林建忠

