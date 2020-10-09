▲ 【特朗普確診】特朗普稱被陣亡美軍家屬傳染 曾擁抱親吻

新型冠狀病毒肆虐白宮，美國總統特朗普也確診感染新冠肺炎，到底是何人傳染給特朗普？特朗普聲稱，可能是出席陣亡美軍家屬活動時受感染。特朗普稱家屬談論他們兒女的故事，會靠得很近，他不方便要求他們保持距離。

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特朗普（Donald Trump）周四接受霍士新聞（Fox News）訪問時表示，他有機會是於上月底，在白宮出席陣亡美軍家屬活動時感染新冠肺炎。活動參與人數眾多，有數十名賓客參與，還有多位高級軍官。

特朗普表示，他不想取消活動，軍人家屬談及他們的子女，談他們的父親，向他說陣亡軍人的故事。特朗普坦言，以當時的情景，「我不能說，『退後，保持10尺距離』，你知道吧？我不能這樣做。」（I can’t say, ‘Back up, stand 10 feet,’ you know? I just can’t do it）

特朗普指，家屬離他很近，與他面部的距離少於一寸，又稱家屬想與他擁抱及親吻，並真的有這樣做，他並沒有拒絕。

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特朗普將自己染疫，歸咎於美軍家屬，惹來批評，參議院軍事委員會成員、民主黨參議員里德（Jack Reed）稱，特朗普怪責在戰爭中失去至親的軍人家屬，言論令人震驚，促他馬上道歉，否則是對軍人極不尊重。

白宮發言人法拉（Alyssa Farah）為特朗普護航，強調總統並非怪責美軍家屬，總統想表達的是有潛在機會在該活動受感染，又指特朗普期內曾在多個不同地點與不同人士會面，強調活動做足防疫措施，根據追蹤紀錄，不認為總統是在陣亡美軍家屬活動中受感染。

責任編輯：林建忠

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