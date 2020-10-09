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【美國疫情】白宮據報34職員確診 比公眾已知更多

環球社會熱點 11:16 2020/10/09

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美國白宮爆發新冠肺炎疫情，據報有「34名白宮職員和其他接觸人士」（White House staffers and other contacts）確診。美媒取得華府內部備忘錄，指白宮染疫人數比原本公眾已知更多。早前有報道稱，白宮感染群組有24人。

美國全國廣播公司（ABC）周三（7日）取得備忘錄，備忘錄的收件人為國土安全部轄下聯邦緊急事務管理局（FEMA）高層官員。該部門是聯邦政府行政部門防災、減災機構，負責管理國家對公共衛生災難的應變措施。

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備忘錄提到，其中一名染疫人士是總統特朗普的高級顧問。特朗普的貼身幕僚、高級顧問希克斯（Hope Hicks），以及另一名高級顧問米勒（Stephen Miller）近日均確診。

美國全國廣播公司早前報道，白宮有24名職員及其接觸者染疫。目前仍未知FEMA備忘錄中的「其他接觸人士」是指誰。

白宮傳訊總監法拉（Alyssa Farah）周二（6日）表示，白宮正「採取預防措施」以阻止這種蔓延，在西翼工作的職員感到「自在」。惟有數名白宮職員被拍到沒有佩戴口罩，而且有親密接觸。

美國醫學期刊破例表態 批特朗普政府抗疫失當【下一頁】

白宮保安負責人 被指9月已確診入院【下一頁】

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責任編輯：鄧燕君

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