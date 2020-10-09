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【摩笛吹奏】大摩予蘋果增持評級　下周發布會為近年最重要活動

股樓投資 11:23 2020/10/09

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摩根士丹利對蘋果公司(美：AAPL) 發表報告，該行對iPhone組合及其定價進行分析，認為目前市場對蘋果2021財年的iPhone銷售量和產品均價估計仍然過低。按分析結果，該行上調對蘋果公司2021財年的收入和每股收益提高均2%，預測較市場同業高出5至6%。該行認為下周新iPhone發布，將有助蘋果價值重估，予目標價130美元，評級「增持」。

蘋果公司估計將於10月13日公布推出新iPhone，該行預計今年秋天的發布會是多年來最重要的iPhone活動，料蘋果將推出4款新設備，包括5.4英寸iPhone 12 mini，6.1英寸iPhone 12、6.1英寸iPhone 12 Pro和6.7英寸iPhone 12 Pro Max。當中iPhone 12 Pro Max屬有史以來最大的iPhone顯示屏。預料全部均具有5G網絡連接功能。據供應鏈調查，4種新型號均已開始生產，iPhone 12 mini和iPhone 12 Pro Max相對於iPhone 12和iPhone 12 Pro會推遲兩周。

大摩表示，上調對蘋果公司2021財年(截至9月底)iPhone出貨量預測，從2.18億部提高至2.2億部(按年升22%)，認為iPhone 12的發布正值重要時刻。因蘋果即將推出的新型支持5G的設備，加上iPhone以舊換新和融資計劃的採用越來越多，相信可在歐洲，中東和非洲及中國等主要市場上進一步獲得市場份額。

 

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