【特朗普確診】特朗普完成治療 醫生指周六可公開活動

美國總統特朗普確診新冠肺炎,本周出院及重返白宮橢圓形辦公室工作。特朗普的主診醫生康利(Sean P. Conley)表示,特朗普目前已完成新冠肺炎治療,料可於本周六(10日)起恢復公開活動。

佩洛西擬引法解除特朗普職務 因質疑其健康 【下一頁】

特朗普拒絕視像辯論 直指浪費時間 【下一頁】

康利發表聲明,指出特朗普(Donald Trump)已在周四(8日)完成新冠肺炎治療,形容特朗普的康復繼續取得進展,對治療的反應非常好,也沒有出現不良治療效果。

康利更表示周六將為特朗普確診的第10日,認為特朗普的情況已能出席公開場合:

我完全預期總統屆時可安全恢復參與公眾活動。

(I fully anticipate the president’s safe return to public engagement at that time.)