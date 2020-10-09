【特朗普確診】特朗普完成治療 醫生指周六可公開活動

▲ 特朗普被指已完成新冠肺炎治療，其主診醫生料可於本周六（10日）起恢復公開活動。

美國總統特朗普確診新冠肺炎，本周出院及重返白宮橢圓形辦公室工作。特朗普的主診醫生康利（Sean P. Conley）表示，特朗普目前已完成新冠肺炎治療，料可於本周六（10日）起恢復公開活動。

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康利發表聲明，指出特朗普（Donald Trump）已在周四（8日)完成新冠肺炎治療，形容特朗普的康復繼續取得進展，對治療的反應非常好，也沒有出現不良治療效果。

康利更表示周六將為特朗普確診的第10日，認為特朗普的情況已能出席公開場合：

我完全預期總統屆時可安全恢復參與公眾活動。 （I fully anticipate the president’s safe return to public engagement at that time.）

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根據美國疾控中心（CDC）的建議，患者出現新冠肺炎症狀10天後，24小時都未有發燒症狀，就可與他人接觸。

下一場總統大選電視辯論原定本月15日於邁阿密舉行，但主辦方以特朗普確診新冠肺炎為由，決定同日改以視像形式進行。但特朗普競選團隊反對上述做法，指視像辯論是浪費時間之舉。

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責任編輯：鄭錦玲