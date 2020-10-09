【安信兄弟】眾安銀行據報擬收購安信信貸　作價近50億元

▲ 安信兄弟的潛在買家包括眾安銀行、本地在線基金及借貸公司Elephant Club。

本地傳媒報道指，最少兩名潛在買家，當中包括首家開業虛擬銀行眾安銀行有意收購本地借貸公司「安信兄弟」母企安信信貸，作價最少6億美元（約46.8億港元）。

據報，安信信貸的潛在買家包括，眾安銀行、網上基金及借貸公司Elephant Club。安信信貸早前傳出有意賣盤，但報道指受到疫情影響，公司4月份已經暫停該談判計劃，安信信貸的3位股東已重新部署該業務。報道續指，目前的出售過程是由公司大股東中國旅遊金融公司主導的。

據彭博早前報道，安信信貸曾與匯豐 （00005） 合作，為潛在的銷售做準備，目標以5億至10億美元（約39億至78億港元）賣盤。

安信信貨成立於1977年，主要業務包括私人貸款、業主私人貸款及信用卡。據悉，安信信貨於年初的貸款總額約為10億美元（約78億港元），旗下擁有約26萬名客戶。

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編輯：謝卓榮