【特朗普確診】佩洛西擬引法解除特朗普職務 因質疑其健康

美國總統特朗普上周確診新冠肺炎。眾議院議長佩洛西質疑,特朗普的健康狀況能否勝任總統一職,故此佩洛西宣布推動立法成立委員會,以讓國會可根據美國憲法第25修正案,免除總統特朗普的職務。特朗普回應指,「瘋狂」佩洛西才是需要被觀察的人。

佩洛西(Nancy Pelosi)表示,會推動立法成立委員會,以助鑑定總統的健康狀況,幫助確保行政部門最高職位「有效且不間斷」的領導。佩洛西指,會在周五與民主黨眾議員拉斯金(Jamie Raskin)提出此法案。

特朗普在社交平台Twitter回應指:

「瘋狂的佩洛西才是需要接受觀察的人,他們說她瘋狂真的沒錯!」

(Crazy Nancy is the one who should be under observation. They don't call her Crazy for nothing!)

根據美國憲法第25條修正案,如果多數內閣成員及副總統,認為總統無法履行職責,則可免職總統。第4節更指,如果大部份主要官員與副總統一起向國會作書面聲明,指總統無法履行職責,則副總統可立即成為代理總統。

不過,美媒認為,此法案不太可能落實,但提出法案可讓特朗普團隊需要公開更多其健康資訊。

【10月限定優惠】訂閱《香港經濟日報》電子版額外送多1個月!立即行動

責任編輯:林嘉莉