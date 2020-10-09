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【特朗普確診】佩洛西擬引法解除特朗普職務 因質疑其健康

環球政治 10:44 2020/10/09

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美國總統特朗普上周確診新冠肺炎。眾議院議長佩洛西質疑，特朗普的健康狀況能否勝任總統一職，故此佩洛西宣布推動立法成立委員會，以讓國會可根據美國憲法第25修正案，免除總統特朗普的職務。特朗普回應指，「瘋狂」佩洛西才是需要被觀察的人。

佩洛西（Nancy Pelosi）表示，會推動立法成立委員會，以助鑑定總統的健康狀況，幫助確保行政部門最高職位「有效且不間斷」的領導。佩洛西指，會在周五與民主黨眾議員拉斯金（Jamie Raskin）提出此法案。

特朗普在社交平台Twitter回應指：

「瘋狂的佩洛西才是需要接受觀察的人，他們說她瘋狂真的沒錯！」

（Crazy Nancy is the one who should be under observation. They don't call her Crazy for nothing！）

根據美國憲法第25條修正案，如果多數內閣成員及副總統，認為總統無法履行職責，則可免職總統。第4節更指，如果大部份主要官員與副總統一起向國會作書面聲明，指總統無法履行職責，則副總統可立即成為代理總統。

不過，美媒認為，此法案不太可能落實，但提出法案可讓特朗普團隊需要公開更多其健康資訊。

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責任編輯：林嘉莉

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