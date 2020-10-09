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【國際油價】傳沙特考慮推遲逐步增產油價反彈　惟油股變動不大

即市財經 10:42 2020/10/09

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OPEC 秘書長Mohammad Barkindo表示，石油市場的最壞情況已經過去。

國際油價反彈，颶風「Delta」吹襲墨西哥灣，導致當地90%石油生產暫時停頓，加上挪威石油工人繼續罷工行動、沙特據報考慮推遲逐步增產，國際油價反彈逾3%，紐約期油收報41.19美元，升1.24美元或3.1%。布蘭特期油收報43.34美元，升1.35美元或3.2%。

本港上市的油股暫變動不大，中石油 （00857） 最新報2.28元，升0.4%；中石化 （00386） 升0.6%，報3.19元；中海油 （00883） 0.1%，報7.66元。

另外，OPEC 秘書長Mohammad Barkindo表示，石油市場的最壞情況已經過去。OPEC 公布的年度報告《世界石油展望》指出，從長期來看，預計全球石油需求每日將增加近 1000 萬桶，2040 年預估將增至 1.093 億桶，到 2045 年將增至 1.091 億桶。2019 年的日產量為 9970 萬桶。

另外，沙特阿拉伯據報要求油組押後增產。《華爾街日報》引述沙特政府的顧問指，由於不少地方新冠肺炎疫情反彈，可能拖慢能源需求復蘇速度；加上預期利比亞重新出口原油，擔心市場不能消化再多200萬桶供應，所以沙特正考慮推動將增產推遲至明年第一季末，預計可能在下月底的會議討論。

相關文章：【油價反彈】特朗普病情穩定　布蘭特期油、紐約期油齊彈2%

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編輯：吳敏芳

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