【宏觀中國】食品價格見頂回落　9月CPI或見跌穿2%

國家統計局即將公布9月經濟數據，其中多家機構預測，居民消費價格指數（CPI）增幅將會跌穿2%，進入「1時代」。

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綜合興證、浙商證券、東吳證券等預測，9月CPI同比增幅介乎1.6%至1.9%，主要因高基數的關係，令食品價格對物價的拉動減弱，尤其豬肉價格。

浙商證券指出，「豬周期」進入下行周期，豬肉價格已見頂回落。一方面，生豬存欄和能繁母豬存欄持續回升，供應恢復率雖慢但已顯著高於去年同期。另一方面，豬肉需求雖有所回升，卻難以超過去年同期的水平。

同時，蔬菜價格由高位回落，9月大降雨和汛情等天氣擾動因素消失，令種植、採摘和物流運輸回復正常，糧食價格保持穩定，對CPI的拉動也逐步趨弱。

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反之，非食品物價的走勢，變得更為關鍵。8月數字中，衣着、居住、生活用品及服務、交通和通信等價格分類均呈現同比倒退，反映消費疲弱，商家或須減價速銷。

因此，中國物價某程度上很看綫下消費的修復速度，這個關乎餐飲娛樂、旅遊等的恢復情況。雖然機構預測國內對出行活動的限制逐步減少，有助提振綫下消費，但要回復至疫前水平，仍有距離。

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記者：林衛