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【晶片界併購】AMD擬2300億元購競爭對手賽靈思　料下周完成談判

即市財經 11:15 2020/10/09

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AMD據報擬以折合約2300億港元收購同業Xilinx

據華爾街日報報道，美國晶片商AMD（美︰AMD）就收購競爭對手晶片商賽靈思（Xilinx，美：XLNX）展開談判，交易價值或超過300億美元（2325億港元），將成為繼英偉達（美：NVDA）買ARM後另一大併購案。消息人士透露，料談判可能最快下周有結果。AMD隔夜美股收市微挫0.21%，股價今年累升近9成，最新市值達1015億美元。而賽靈思昨微升0.15%，今年累漲9%，市值僅259億美元。

賽靈思為FPGA晶片大廠，通常用於5G電信基礎架構中，而英特爾（美︰INTC）是FPGA市場的另一主要參與者，通過收購Altera Corp建立業務，市場猜測AMD透過收購賽靈思，與其老牌競爭對手英特爾競爭。

另外，AMD是華為筆記本電腦CPU的主要供應商之一，美國政府針對華為禁令生效後，多家企業先後申請向華為供貨的許可，早前有媒體報道，AMD、英特爾已獲得重新向華為供貨的許可。

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編輯：陳華

美股 5G 英特爾（Intel，美：INTC） 輝達（Nvidia，美：NVDA） 賽靈思（Xilinx，美：XLNX） 華為 AMD 晶片 超微（AMD，美：AMD）

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