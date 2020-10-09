【晶片界併購】AMD擬2300億元購競爭對手賽靈思　料下周完成談判

▲ AMD據報擬以折合約2300億港元收購同業Xilinx

據華爾街日報報道，美國晶片商AMD（美︰AMD）就收購競爭對手晶片商賽靈思（Xilinx，美：XLNX）展開談判，交易價值或超過300億美元（2325億港元），將成為繼英偉達（美：NVDA）買ARM後另一大併購案。消息人士透露，料談判可能最快下周有結果。AMD隔夜美股收市微挫0.21%，股價今年累升近9成，最新市值達1015億美元。而賽靈思昨微升0.15%，今年累漲9%，市值僅259億美元。

賽靈思為FPGA晶片大廠，通常用於5G電信基礎架構中，而英特爾（美︰INTC）是FPGA市場的另一主要參與者，通過收購Altera Corp建立業務，市場猜測AMD透過收購賽靈思，與其老牌競爭對手英特爾競爭。

另外，AMD是華為筆記本電腦CPU的主要供應商之一，美國政府針對華為禁令生效後，多家企業先後申請向華為供貨的許可，早前有媒體報道，AMD、英特爾已獲得重新向華為供貨的許可。

相關文章：【台積電TSMC】台積電傳獲英特爾訂單 股價漲4%破頂 市盈率仍低過中芯

【華為禁令】AMD英特爾獲供貨許可 華為斷供壓力紓緩芯片股逆市漲

【軟銀賣ARM】英偉達購ARM進入談判階段 估值4000億

【整合、轉移MPF有著數？立即申請賺基金單位回贈】

【10月限定優惠】訂閱《香港經濟日報》電子版額外送多1個月！立即行動：https：//bit.ly/3kZ0y79

免費下載使用《香港經濟日報》App及成為會員，即時接收最精準的財經及時事新聞，多款迎新禮物任你選！

短炒推介視頻，逢交易日下午開市前《香港經濟日報》App播出，立即收看！http：//bit.ly/MrShek

編輯：陳華