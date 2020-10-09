復星醫藥升2%A股漲停　子公司新冠藥品獲美國FDA批准臨床試驗

▲ 截至今年8月，集團對新藥累計研發投入約1520萬元人民幣。

復星醫藥（02196）(滬：(600196)宣布，控股子公司上海復宏漢霖生物技術（Hengenix Biotech，Inc）旗下一隻用於治療新型冠狀病毒肺炎的新藥近日獲得美國食品及藥物管理局（FDA）批准進行臨床試驗，新藥將於近期具備條件後在美國開始一期臨床試驗。

復星醫藥升2.2%，報34.7元，盤中高見35.25元，成交額2.8億元。復星醫藥A股升一成漲停牌，報54.02元人民幣。



該新藥為抗S1全人源單克隆中和抗體HLX70，用於治療新型冠狀病毒肺炎及由有關病毒引起的急性呼吸窘迫綜合症或多重器官衰竭。新藥基於上海復宏漢霖生物技術，於今年5月與三優生物醫藥（上海）、上海之江生物科技達成合作開發協議進行研發。

不過，該公司預計該新藥短期內無法上市，因為該藥需要經歷多個試驗階段和監管部門的批准。



截至今年8月，集團對新藥累計研發投入約1520萬元人民幣。

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編輯：吳敏芳