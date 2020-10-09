【港股市況】恒生指數高開150點　小米反彈2%（不斷更新）

▲ 港股市況不斷更新

美國總統特朗普提出以獨立法案推動航空業及中小企業的援助方案，民主黨不同意斬件式達成紓困法案，惟市場繼續憧憬紓困措施，道指升122點。中國股市假後復市，港股若跟足ADR走勢，恒生指數料高開112點，恒指料開報24306點。

美股動態不斷更新，詳情請看【下一頁】

即市走勢︰

【09︰20】人民幣中間價報6.7796，上調305點子。

【09︰20】恒指開報24343點，升150點。小米 （01810） 反彈逾2%；美團點評 （03690） 升逾1%；騰訊 （00700） 升近0.5%。雲頂新耀 （01952） 首日掛牌，高開28%。

【新股IPO】雲頂新耀1952首掛高開28.3% 1手賺7775元

【09︰13】即月期指開報24251點，升151點或0.6%。

【09︰03】人行今日不進行逆回購操作。今日共有5600億元人民幣逆回購到期。

【08︰49】恒指黑期升約132點，報24274點。道指期貨升121點，報28431點。

【08︰48】雲頂新耀 （01952） 今日掛牌，昨日暗盤雲頂新耀收報71至72元水平，升3成，一手帳面賺約8000元。

【新股IPO】雲頂新耀1952暗盤收市升3成 一手帳面賺約8000元（一表看清各交易場暗盤價）

【08︰15】昨日曾瀉近7成的煜盛文化 （01859） 公布，確認公司近期營運一切正常，又表示主席兼控股股東劉牧購入公司合共1338萬股股份，不排除日後進一步增持。

煜盛文化︰確認營運正常 主席增持1338萬股

【08︰00】威海銀行 （09677） 以每股3.35元下限定價，1手中籤率100%。香港公開發售部分認購不足，認購僅相當於香港發售股份總數的0.61倍。

【07︰45】滙豐 （00005） ADR折合報31.5元，升0.1元或0.3%。騰訊 （00700） ADR折合報539.1元，升4.1元或近0.8%。

【新股IPO】威海銀行認購不足3.35元下限定價 1手中籤率100%（附分配結果）

【07︰30】美股表現反覆，美國總統特朗普提出以獨立法案推動航空業及中小企業的援助方案，民主黨不同意斬件式達成紓困法案，惟市場繼續憧憬紓困措施，道指收市升122點或0.4%，報28425點；標指升0.8%，收市報3446點 ； 納指漲56點或0.5%，收市報11420點。

港股ADR收報24306點，升112點或近0.5%。恒指收市升118點，收報24218點，高水25點。

道指升122點港股ADR升112點 油價升逾3%

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責任編輯︰梁浩碩