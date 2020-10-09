【恒指夜期】夜期突抽升200點　國務院支持化解上市公司質押風險（不斷更新）

▲ 港股市況不斷更新

美股周末前，維持輕微上升的趨勢，早段曾升173點，高見28598點，其後升勢回順，恒指夜期跟隨造好，不過，整體ADR未見同步，滙豐（00005）ADR靠穩，騰訊（00700）ADR及阿里巴巴（09988）ADR上升。

夜期突抽升近200點，高見24234點，國務院印發《關於進一步提高上市公司質量意見》，表示積極穩妥化解上市公司股票質押（即抵押）風險，支持銀行、證券、保險、私募股權基金等機構參與上市公司股票質押風險化解。

外圍聚焦美國紓困方案，暫時是特朗普提出的，民主黨反對，民主黨提出的，共和黨反對，暫時未有共識，不過市場期望仍高，帶動美股升勢。

中國股市假後復市向好，恒生指數開報24343點，升150點，午後一度跌逾百點，惟仍守24000點及20天綫。收報24119點，跌74點。

美股動態不斷更新，詳情請看【下一頁】

焦點股份︰多圖講解重點消息

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焦點新聞︰

【螞蟻上市】螞蟻集團上市步伐滬快港慢 避開美國大選亂市僅餘一周機會

【新股IPO】卓越商企服務6989熱爆 孖展580億超購180倍 國際配售今日截飛

【iPhone12】iPhone 12 Mini及Pro Max版11月才發售 AirPods Studio、AirTags發布會不亮相

即市走勢︰

【23︰28】夜期升184點，報24223點。

【22︰11】阿里巴巴ADR折算報288.8港元，較港收市價高1%，相當於恒指11點升幅。騰訊ADR升0.4%，折算報541.75港元。夜期升95點。

【21︰30】美股開市，道指高開116點，納指升63點，標指升17點。恒指夜期升90點，報24129點，高水10點。

【19︰59】香港金融集團有小布殊弟坐鎮 日本前首相做顧問 股份急瀉9成市場估斬倉

【19︰59】恒指夜期彈38點，低水42點。

【18︰59】恒指夜期升16點，低水64點。

【18︰59】包浩斯上季關22間店規模縮近四分之一 港澳同店銷售跌53%

【17︰20】舜宇光學9月手機鏡頭出貨量按年增逾15% 攝像模組出貨量增22%

【17︰17】恒指夜期初段升24點，報24063點，低水56點。

【16︰30】即月期指收報24039點，跌61點或近0.3%，低水80點。

【16︰10】恒指收報24119點，跌74點。報道指螞蟻集團在周四（8日）上市委員會例會，尚未通過上市聆訊程序，港交所 （00388） 跌1.5%，阿里巴巴 （09988） 創新高後倒跌近1.2%；美團點評 （03690） 逆市升逾1%。舜宇 （02382） 、瑞聲 （02018） 回吐逾2%。

【16︰00】恒指U盤前跌72點，報24120點。

【15︰53】世茂 （00813） 跌逾1%。據外電報道指，世茂服務已通過上市聆訊，並於下周進行路演，預期集資10億美元（折合約78億港元）。

【新股IPO】世茂服務已通過上市聆訊 集資78億元

【15︰41】思摩爾 （06969） 升逾7%，高見37.65元。

【15︰33】大市尾段跌幅收窄至約50點，恒生指數跌51點，報24141點。

【15︰20】科技股續向上，騰訊 （00700） 升1.2%；美團點評 （03690） 升2.1%；小米 （01810） 升近0.5%。

【15︰00】A股上升，上證半日升近1.7%；深證升近3%；創業板指升3.8%。

【14︰46】大市跌逾100點，恒生指數跌122點，報24070點。

【14︰43】阿里巴巴 （09988） 跌幅擴至近1.7%，回落至285元以下，今早曾高見293元。

【14︰31】滙豐 （00005） 跌近0.5%；中移動 （00941） 跌0.7%；友邦 （01299） 、港交所 （00388） 跌1%；騰訊 （00700） 力撐逆市升1%。

【14︰29】港股跌幅曾擴至100點，試穿24100點水平。

【14︰24】報道指螞蟻集團在周四（8日）上市委員會例會，尚未通過上市聆訊程序，港交所 （00388） 跌0.8%；阿里巴巴 （09988） 高見293元新高後倒跌近0.4%。

【14︰14】比亞迪 （01211） 回吐逾3%，低見123.8元試日內低位。

【14︰12】港股跌約50點，報24142點。

【14︰02】阿里巴巴 （09988） 午後轉跌近0.5%，報288.2元。

【13︰11】大市轉跌，恒生指數跌3點，報24189點。

【13︰00】港股午後初段續靠穩，升約28點，報24221點。

【12︰00】恒指中午收報24216點，升22點。ATMX造好，阿里巴巴 （09988） 升近1%曾創新高，美團點評 （03690） 升逾4%，小米 （01810） 反彈逾2%。

【美團股價】美團十一消費數據：整體訂單量及銷售額均超過五一

【11︰57】 新地 （00016） 跌1%。新地旗下帝苑酒店指接獲衞生署通知，住客須於中午前撤離，酒店及各餐廳10月9日至22日暫時休業。

【11︰45】香港金融 （00007） 中途停牌，股價停牌前報0.092元，跌81.4%，成交1.1億元。

【異動股】香港金融集團曾跌近九成 中午收市前停牌

【11︰40】港股中午收市前升約40點，報24233點。

【11︰33】阿里巴巴 （09988） 升1%，破頂高見292.8元創上市新高，成交21.8億元。

【11︰30】A股假後造好，上證半日升1.9%；深證升3.2%；創業板指升近4%。

【11︰23】美團 （03690） 升幅擴大至逾4%，高見278元，試衝280元前歷史高位。

【11︰22】大市最新升約50點，恒生指數報24245點。

【11︰22】中傳動 （00658） 跌近2成，低見6.37元。

【11︰05】ATMX逆市向上，其中美團點評 （03690） 升3%高見275元；阿里巴巴 （09988） 升0.6%；騰訊 （00700） 、小米 （01810） 分別升1.2%。

【10︰57】香港金融集團 （00007） 曾瀉近9成，破底低見0.05元，最新報0.074元，跌85%，成交6086萬元。

【10︰46】大市現時窄幅上落欠缺方向，恒生指數跌約14點，報24179點。

【10︰33】恒大系向下，中國恒大 （03333） 跌幅擴大至4%，低見19.4元；恒大汽車 （00708） 跌4.2%，低見19.64元；恒騰 （00136） 亦跌4.3%，低見0.32元。

【10︰29】香港金融集團 （00007） 瀉逾8成，破底低見0.074元，成交1125萬元。

【10︰25】內地股市高開後反覆向上，上證升1.6%，深證升2.7%；創業板指升3.3%。

【10︰22】港股最新回升約40點，報24234點。

【10︰22】雷蛇 （01337） 升逾半成，破頂高見2.03元。雷蛇公布昨日按每股1.81至1.9元，回購483萬股。涉892萬元。

【10︰14】中資金融股普遍偏軟，內銀股中行 （03988） 、農行 （01288） 分別跌0.4%；招行 （03968） 跌1.2%。內險股國壽 （02628） 跌0.2%；平保 （02318） 則升0.8%。

【10︰09】港股最新跌約15點，報24177點。

【10︰00】國際油價隔晚升逾3%，三桶油向好，中石油 （00857） 升0.4%；中海油 （00883） 升0.1%；中石化 （00386） 升0.6%。

【國際油價】傳沙特考慮推遲逐步增產油價反彈 惟油股變動不大

【09︰59】重磅藍籌股普遍向下，滙豐 （00005） 跌近1%，低見31元；中移動 （00941） 跌0.2%，低見50元；友邦 （01299） 跌近0.6%，低見79.25元；港交所 （00388） 跌0.5%，低見375.6元；騰訊 （00700） 逆市升0.8%，高見543元。

【09︰55】中國9月財新服務業PMI為54.8，較預期的54.3為高，前值為54。

【09︰53】盈大地產 （00432） 跌逾3成，破底低見1.17元。電盈 （00008） 實物分派今起買賣。

【09︰52】TCL電子 （01070） 跌幅擴大至19%，低見6.24元。

【09︰48】港股早段轉跌，恒生指數跌約12點，報24180點。

【09︰43】阿里巴巴 （09988） 升0.9%，破頂高見292.4元；騰訊 （00700） 升1.3%，高見543元；美團點評 （03690） 升2.3%，高見273元；小米 （01810） 升2.2%，高見21.4元。

【阿里破頂】阿里巴巴美股破頂 突破300美元 大行最牛目標價是多少？

【09︰41】手機設備股今早個別發展，舜宇 （02382） 升近0.2%；瑞聲 （02018） 跌近1%。另外，高偉電子 （01415） 升逾2%，破頂高見5.95元；丘鈦 （01478） 跌1.7%。

【09︰40】福萊特玻璃 （06865） 股價今早破頂高見28.6元後，倒跌逾9%，低見24.9元，成交7520萬元。

【09︰39】近日造好的TCL電子 （01070） 股價回吐，早段跌逾13%，低見6.68元。

【09︰37】中國恒大 （03333） 逆市跌1.8%，低見19.86元。恒大公布，於9月1日至10月8日38日內，實現合約銷售金額1,416.3億元人民幣，合約銷售面積1,641.7萬平方米。截至10月8日止，完成全年6,500億元人民幣合約銷售目標的91.1%。

【恒大股價】恒大38日賣樓套現1416億人幣 全年銷售目標達標9成

【09︰36】濠賭股逆市向下，其中藍籌股銀娛 （00027） 跌1%；金沙 （01928） 跌2.4%。

【09︰34】復星醫藥 （02196） 升2%，高見35.25元。復星醫藥公布，控股子公司Hengenix獲美國FDA（美國食品藥品監督管理局）的通知，同意抗S1全人源單克隆中和抗體HKX70，用於治療新型冠狀病毒肺炎和新型冠狀病毒引起的急性呼吸窘迫綜合症或多重器官衰竭進行臨床試驗。

復星醫藥升近2% 子公司新冠藥品獲美國FDA批准臨床試驗

【09︰33】信義光能 （00968） 股價跌逾8%，低見13.7元，成交2.1億元。

【09︰31】內地股市假後高開，上證升近1.4%，深證升近2%，創業板指升近2.3%。

【09︰20】人民幣中間價報6.7796，上調305點子。

【09︰20】恒指開報24343點，升150點。小米 （01810） 反彈逾2%；美團點評 （03690） 升逾1%；騰訊 （00700） 升近0.5%。雲頂新耀 （01952） 首日掛牌，高開28%。

【新股IPO】雲頂新耀1952首掛高開28.3% 1手賺7775元

【09︰13】即月期指開報24251點，升151點或0.6%。

【09︰03】人行今日不進行逆回購操作。今日共有5600億元人民幣逆回購到期。

【08︰49】恒指黑期升約132點，報24274點。道指期貨升121點，報28431點。

【08︰48】雲頂新耀 （01952） 今日掛牌，昨日暗盤雲頂新耀收報71至72元水平，升3成，一手帳面賺約8000元。

【新股IPO】雲頂新耀1952暗盤收市升3成 一手帳面賺約8000元（一表看清各交易場暗盤價）

【08︰15】昨日曾瀉近7成的煜盛文化 （01859） 公布，確認公司近期營運一切正常，又表示主席兼控股股東劉牧購入公司合共1338萬股股份，不排除日後進一步增持。

煜盛文化︰確認營運正常 主席增持1338萬股

【08︰00】威海銀行 （09677） 以每股3.35元下限定價，1手中籤率100%。香港公開發售部分認購不足，認購僅相當於香港發售股份總數的0.61倍。

【07︰45】滙豐 （00005） ADR折合報31.5元，升0.1元或0.3%。騰訊 （00700） ADR折合報539.1元，升4.1元或近0.8%。

【新股IPO】威海銀行認購不足3.35元下限定價 1手中籤率100%（附分配結果）

【07︰30】美股表現反覆，美國總統特朗普提出以獨立法案推動航空業及中小企業的援助方案，民主黨不同意斬件式達成紓困法案，惟市場繼續憧憬紓困措施，道指收市升122點或0.4%，報28425點；標指升0.8%，收市報3446點 ； 納指漲56點或0.5%，收市報11420點。

港股ADR收報24306點，升112點或近0.5%。恒指收市升118點，收報24218點，高水25點。

道指升122點港股ADR升112點 油價升逾3%

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責任編輯︰梁浩碩