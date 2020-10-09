【疫情焦點】全球累計逾3679萬確診　美國累計783萬

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新冠肺炎疫情全球蔓延全球大流行，根據各政府與相關機構資料庫的數據顯示，截至10月9日早上8時35分，全球累計36,798,488宗新冠肺炎確診病例，較上日增加222,587宗。累計1,066,840死亡個案，較上日增加4,092宗。
|地區
|新增確診
|確診累積
|死亡個案
|美國
|43,431
|7,831,535
|217,710
|意大利
|0
|338,398
|36,083
|西班牙
|12,105
|884,381
|32,688
|法國
|18,101
|711,704
|32,539
|德國
|2,580
|315,536
|9,667
|中國
|21
|85,521
|4,634
|香港
|0
|5,162（確診/疑似）
|105
‧ 新個案為每日新增的確診病例，以 00：00am （GMT+8） 作每日的基數。
‧ 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫
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責任編輯︰梁浩碩