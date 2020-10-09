▲ 【疫情焦點】全球累計逾3679萬確診 美國累計783萬

新冠肺炎疫情全球蔓延全球大流行，根據各政府與相關機構資料庫的數據顯示，截至10月9日早上8時35分，全球累計36,798,488宗新冠肺炎確診病例，較上日增加222,587宗。累計1,066,840死亡個案，較上日增加4,092宗。

地區 新增確診 確診累積 死亡個案 美國 43,431 7,831,535 217,710 意大利 0 338,398 36,083 西班牙 12,105 884,381 32,688 法國 18,101 711,704 32,539 德國 2,580 315,536 9,667 中國 21 85,521 4,634 香港 0 5,162（確診/疑似） 105

‧ 新個案為每日新增的確診病例，以 00：00am （GMT+8） 作每日的基數。

‧ 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。

資料來源：各政府與相關機構資料庫

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責任編輯︰梁浩碩