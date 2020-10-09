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DEVIALET推無線耳機DEVIALET GEMINI　ANC及專利技術提升音質

科技 15:01 2020/10/09

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Devialet推出首款真無線耳機Devialet Gemini，其行政總裁 Franck Lebouchard表示，品牌一共花兩年時間研發。

Devialet宣布，品牌推出首款真無線耳機Devialet Gemini，由10月10日起接受預訂。Devialet行政總裁 Franck Lebouchard表示，品牌一共花兩年時間研發無線耳機產品，期望藉此產品系列擴大客戶群。

法音響品牌Devialet研小巧設備　保最美音色

Devialet首款真無線耳機Devialet Germini結合主動降噪（ANC）科技及3項全新專利技術，包括聲壓平衡系統 （Pressure Balance Architecture）、內部延遲補償（Internal Delay Compensation）及最新專利聽覺主動匹配（Ear Active Matching）。聽覺主動匹配技術可透過實時自動調節音頻信號增強信號傳輸，調整耳機輸出的聲音。

Devialet Gemini 的耳塞套以人體工學精心設計，適合每種耳形。專用手機程式更會掃描耳朵形狀，短短 5 秒內計算出最合適的耳塞以享受最理想的播放體驗並減少漏聲。（受訪者提供圖片）

藉主動降噪（ANC）功能，Devialet Gemini可提供3個主動降噪及2個透明模式級別可供調校。主動降噪功能可消除來自外界的噪音干擾以至多餘的高低音頻率等背景雜聲，營造與世隔絕般的空間。而透明模式則可讓用家在聆聽音樂的同時，依然與身處的環境保持連繫。使用透明模式時，耳機內兩個咪高峰同步傳輸環境聲。

Devialet Gemini每次充電後提供超過 8 小時電池續航力（使用 ANC 時提供 6 小時電池續航力），透過充電盒提供額外3.5倍電池續航力。（受訪者提供圖片）

Devialet Gemini每次充電後提供超過8小時電池續航力（使用ANC時提供6小時電池續航力），透過充電盒提供額外3.5倍電池續航力。同時，新耳機通過IPX4測試，全方位防塵防水濺。品牌另指，客戶可可單獨購買左及右耳機，而充電盒內的電池可更換。

華為夥Devialet推出無綫音響Sound X　售2,199元

Devialet Gemini定價為港幣2,490元，將於香港國際金融中心、太古廣場及海港城 Devialet 專門店、連卡佛、豐澤及百老匯（指定分店）及官方網頁發售。

記者：楊匡然
 

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