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煜盛文化反彈2成　確認營運正常、主席增持1338萬股

即市財經 16:12 2020/10/09

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煜盛文化︰確認營運正常　主席增持1338萬股

煜盛文化 （01859） 股價昨日曾瀉近7成，煜盛文化公布，注意到股價及成交量出現不尋常波動，並不知悉任何原因，或任何須予公布的資料，確認公司近期營運一切正常，並按照年度經營計畫正常運行，並無任何不利於業務經營的情況發生。

煜盛文化股價早前曾反彈逾4成，高見0.84元，其後升勢回順，收報0.7元，升20.7%，成交8706萬元。

集團表示，聯合出品古裝電視劇《鳳唳九天》於9月22日在愛奇藝和芒果TV同步播出、發行出品的綜藝節目《從長江的盡頭回家》正進行節目錄製，即將在江蘇衛視播出，以及發行出品電視劇《一念無間》已完成拍攝製作。該劇將盡快安排在互聯網平台和電視台同步播出，預期公司出品的多部影視、綜藝作品後續將會為本公司業績帶來正面影響。

煜盛文化又表示，董事會主席兼控股股東劉牧於10月8日購入公司合共1338萬股股份，增持後佔已發行股本約47.81%，不排除日後進一步增持。

【異動股】煜盛文化午後股價突急插近七成　上市約6個月至今股價跌近八成

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責任編輯︰梁浩碩

香港股票 煜盛文化（01859）

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