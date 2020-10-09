▲ 道指升122點港股ADR升112點 油價升逾3%

道指升122點

美股表現反覆，美國總統特朗普提出以獨立法案推動航空業及中小企業的援助方案，民主黨不同意斬件式達成紓困法案，惟市場繼續憧憬紓困措施，道指收市升122點或0.4%，報28425點；標指升0.8%，收市報3446點 ； 納指漲56點或0.5%，收市報11420點。

港股ADR升112點

港股ADR收報24306點，升112點或近0.5%。滙豐 （00005） ADR折合報31.5元，升0.1元或0.3%。騰訊 （00700） ADR折合報539.1元，升4.1元或近0.8%。恒指收市升118點，收報24218點，高水25點。

油價升逾3%

原油價格升逾3%。加勒比颶風吹襲美國墨西哥灣石油生產區，影響生產，加上報道指沙持考慮推遲明年初油組的增產計劃，利好油價表現，紐約期油收報41.19美元，升1.24美元或3.1%。布蘭特期油收報43.34美元，升1.35美元或3.2%。

美滙指數跌近0.1%

市場觀望新一輪財政刺激措施消息，美滙指數報93.57，跌近0.1%。歐元兌美元報1.1764；美元兌日圓報106.02。

美國10年期債息報0.79厘。

紐約期金升0.2%

金價靠穩，紐約期金收報1895.1美元，升4.3美元或0.2%。現貨金於1895美元水平。

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責任編輯︰梁浩碩