【新股IPO】螞蟻招股萬眾期待　教你3招部署抽螞蟻IPO

內地國慶長假期結束，投資者最期待的日子又再推近一步了。所指的，當然是萬眾期待的螞蟻集團A+H招股！市場已經久候多時，隨着假期結束，意味招股活動隨時開始，現在只要待上市聆訊一通過，螞蟻集團的招股勢將正式啟動。

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螞蟻集團絕對是今年新股的重頭戲，考慮到其名氣、領導地位及行業特質，幾乎是穩賺之選，預料屆時會有不少人「瞓身」入飛。在網上各大討論區早已群情洶湧，網民紛紛在談論螞蟻招股時要如部署，其中在富途牛牛談論得最多就是何時才招股。單看股民反應，已可預視到將會是一手難求，到底如何能提高中籤機會？今次就教大家3招部署如何抽螞蟻IPO。

圖一. 網民都很關心螞蟻何時開招股 圖: 富途牛牛

一、人海戰術風險最低

坊間有很多抽新股的策略，不同之處在於，成本及中籤率的高低。因此，投資者可因應各自的條件，選擇不同的策略。要數到門檻最低的策略，自然是「人海戰術」，用盡身邊親戚朋友的「人頭」，以多人多手方式入飛，提高中籤的機會。「人海戰術」的最大優勢是不用付出孖展利息，就算只抽中一手，利潤幾乎可以淨袋；更重要是，一旦遇上黑天鵝事件，螞蟻掛牌後股價表現不如理想，所須承擔的風險亦不高。

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當然，最大缺點乃每張飛的中籤機會低，之前一次反應較為熱烈，而又能夠100%穩中一手的新股，已要追溯到2019年12月上市的保利物業（06049），當時超額認購221.7倍，首日掛牌上升29.2%，每手帳面賺約2,000元。不過，近期幾隻熱門新股，中籤率奇低，如農夫山泉一手中籤率只有12%，認購150手才穩中一手，以螞蟻集團的名氣，認購反應肯定比農夫山泉有過之無不及，換言之，用「人海戰術」抽螞蟻，只能以大抽獎的心態來參與。

二、孖展申請志在必得

相對用「人海戰術」，就是借孖展認購新股。目前，許多銀行及證券行都有提供孖展認購服務，例如剛上市的明源雲（00909），大部分券商可借足九成，即是申請認購貨值100萬元的新股，只須付出10萬元本金，符合「以小博大」的原則。

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很明顯，借孖展抽中的機會高於「人海戰術」，因此，眼見一些有信心穩賺的新股，不少投資者都敢於借孖展認購，務求要志在必得，否則只能見財化水。但是，借孖展抽螞蟻有兩點值得注意。第一，如無意外，螞蟻的招股反應想必盛況空前，券商的孖展額度有限，很大機會在招股首日經已借爆，故決定借孖展的投資者，須盡早聯絡券商入飛。第二，銀行與券商的融資利率有頗大差異，尤其大型銀行普遍以低息搶客，好像滙豐（00005）向認購明源雲的客戶提供孖展優惠，年利率低至0.8厘，較一般券商的2.6至2.8厘，差距竟達兩厘，即是借100萬元，在銀行入飛的利息支出可省回400多元。

不過，在券商抽新股有其他優勢，因為個別證券行擁有暗盤交易平台，有時候，暗盤價往往比首日上市價更高，選擇在銀行入飛，隨時會慳息蝕價，例如福祿（02101）在暗盤時段，最多爆升1.5倍，但至翌日掛牌僅高開19.8%，全日收市升3.1%，換言之，當日收市價比暗盤最高價，每手帳面少賺6,600元，基於有些券商能夠提供額外服務，有時利息再貴也是抵俾，這點不容忽視。

三、乙組認購獲股更多

圖二. 明源雲要抽150手才穩獲一手 圖: 富途牛牛

若然，投資者嫌一般孖展認購還不夠進取，可以嘗試將孖展額提高至乙組的級別。新股公開認購部分一向分為甲組、乙組，認購金額在500萬元以下為甲組，反之，多於500萬元為乙組。由於乙組一定可以穩中，對於熱門、明星股，最適合不過，因為十拿九穩。好像，明源雲的「乙組頭」（乙組第一檔：認購35萬股）可穩得2,000股，相比「甲組尾」（甲組最後一檔：認購30萬股）就多出1,000股。但值得注意是，甲乙組的認購金額差距可以很大，例如農夫山泉的乙組門檻為30萬股，未計佣金、交易費用的認購額為645萬元，可穩奪800股，相比「甲組尾」的20萬股，認購額相差215萬元，後者穩中股數為600股，是否值得為200股多借200萬孖展，有商榷餘地。

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有財力頂頭槌入飛

此外，極有信心、又有財力的投資者，更可採用「頂頭槌」的方式入飛。所謂「頂頭槌」，指投資者認購股份數目，相當於初步公開發售股數的一半，如農夫山泉的初步可供香港發售股份總數為2,717.64萬股，換言之，「頂頭槌飛」相當於認購1,358.82萬股。資料顯示，農夫山泉共有298個「頂頭槌」申請，每張飛獲派18,800股。當然，這樣「瞓身」入飛的風險不輕，要量力而為才是。最經典的例子，2018年上市的平安好醫生（01833）首日竟然平收，令所有借孖展入飛的投資者大失預算，有人計算過每張「頂頭槌飛」的成本高達2.85億元，以借足九成及融資成本為2.3厘計，單單輸利息已超過11萬元。

當然，與其等螞蟻IPO「抽獎」，投資者亦可以選擇主動出擊，直接投資阿里巴巴（09988）作長綫投資，過去數周阿里股價隨大市調整，曾經由9月2日最高292元，跌超過一成，雖近日已重拾升軌，但相信已有不少投資者趁低吸納。事實上，中國經濟持續反彈，綫上業務的增速並沒有因疫情紓緩而受到負面影響，博阿里喘定後造好，上望有不少空間。

圖三. 阿里巴巴股價走勢 圖: 富途牛牛

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記者：張以正