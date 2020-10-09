【新股IPO】雲頂新耀1952首日掛牌高開28% 升勢持續

雲頂新耀（01952）首日掛牌，開市報70.55元，較招股價55升28.3%，暫時高見71.9元，9點35分報71.3元。

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此外，該股昨日暗盤表現不俗，根據輝立交易平台顯示，暗盤高開18.2%報65元，最高見80元，暗盤收市報72.05元，升31%；以每手500股計，一手帳面賺8,525元。

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雲頂新耀創立於2017年，是一家生物製藥公司，自成立以來已打造出一個由8款極具前景的臨床階段候選藥物組成的產品組合，有關藥物覆蓋腫瘤、免疫學、心腎疾病及感染性疾病。

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是次招股公開發售部份錄得逾634倍超購，已啟動回撥機制佔比增至50%，一手中籤率僅2%，以招股上限55元定價；集資所得主要用作集團四款支柱產品的進行中及計劃臨床試驗、登記備案準備及有關商業化的其他步驟或活動提供資金、為其他候選藥物進行中及計劃臨床試驗、登記備案準備及潛在商業化提供資金、用於業務發展活動及擴展藥品管線提供資金等。

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記者：張以正