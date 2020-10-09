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【美股收市】聚焦新紓困方案進展 道指升122點 IBM彈近6%

即市財經 04:09 2020/10/09

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美國總統特朗普提出以獨立法案推動航空業及中小企業的援助方案，惟民主黨不同意斬件式達成紓困法案，只會尋求達成整體協議。消息令美股表現反覆，尾市向好。

道指收市升122點或0.4%，報28425點 ; 標指再升0.8%，收市報3446點 ; 納指漲56點或0.5%，收市報11420點。

具109年歷史的科技巨擘IBM為集中雲端運算業務，擬分拆為兩家上市公司，決定明年分拆資訊基建服務獨立上市，估值達190億美元，IBM股價急彈近6%，為升幅最大的道指成份股。

美國醫藥公司再生元（美：REGN）申請其新冠病毒抗體療法的緊急使用授權；此前特朗普曾按住此療法注射了相關抗體藥物。再生元股價漲1.3%。

特朗普提出以獨立法案推動250億美元航空業補貼、1,350億美元中小企補助，並支持向納稅人發放另一輪1,200美元的紓困支票，聲稱重新就紓困措施展開談判 ; 但民主黨籍國會眾議院議長佩洛西(Nancy Pelosi)表示，民主黨不會與共和黨及白宮達成單一援助航空業，或其他斬件式援助經濟的法案，只會尋求達成整體紓困協議。
白宮國家經濟委員會主任庫德洛(Larry Kudlow)指出，白宮希望有更多的新冠援助方案在大選前獲得通過，但美國經濟並不一定取決於一個援助計劃。
波士頓聯儲銀行總裁羅森格倫(Eric Rosengren)則預期，國會要到明年初，才通過新紓困計劃。

最新數據顯示就業市場略為放緩，美國上周首失領失業救濟人數為84萬，多過預期；惟前周持續申領人數好過預期，回落至1097.6萬。
美匯指數微跌，紐約期金0.2%，收報1895.1美元，惟1900美元關遇阻。
加勒比颶風吹襲美國墨西哥灣石油生產區，該區80%的石油生產設施停頓。紐約期油收報41.19美元，漲1.24美元，漲幅3.10%。倫敦布倫特期油收報43.34美元，漲1.35美元，漲幅為3.22%。

 

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責任編輯：柯志宏

國際商業機器（IBM，美：IBM） 美股 特朗普 庫德洛 佩洛西 航空業 紐約期金 墨西哥灣 白宮 美國共和黨

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