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【疫情焦點】歐盟與強生簽預購合同 可獲4億劑疫苗供應

即市財經 03:12 2020/10/09

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歐盟與美國強生(Johnson & Johnson)公司簽訂協議，確保強生一旦成功研發出新冠疫苗，歐盟將得到4億劑量的供應。

這是歐盟與第3個新冠疫苗研究機構所訂立的預購合同，使歐盟為其4.5億總人口，合共最多可獲得11億劑新冠疫苗供應。

根據協議，待歐盟醫藥監管機構批出疫苗使用權後，歐盟27個國家可向強生訂購最多4億劑疫苗。

為得到優先訂購權，歐盟向強生支付了一筆未公開的首付款。如果歐盟決定訂購，仍須全額支付價格，每劑售價與其他交易條件暫時保密。

歐盟重申，從2021年中開始，向貧困國家再分配多達5億劑疫苗的計劃。

此前，歐盟已經向英國阿斯利康（AstraZeneca ）及法國賽諾菲（Sanofi），分別預訂4億劑與3億劑的新冠疫苗。同時，歐盟亦與其他新冠疫苗研發公司Moderna、CureVac ，輝瑞及其合作夥伴BioNTech進行磋商，倘確實獲疫苗供應數目將近20億劑。

較早時歐盟亦洽商Novavax有關第七份供貨協議，倘成事，歐盟將領先於英國和美國，英國和美國迄今已締結了6份疫苗供應合同。

責任編輯：李勝君

新冠肺炎疫情 人口 疫情 法國 英國 美國 疫苗 歐盟

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