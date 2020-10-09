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【業主反價】屯門新晉樓盤入場費平至4百萬以下 遭業主反價 買家仍堅決斥465萬入市

股樓投資 03:11 2020/10/09

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連接屯門西至港珠澳大橋香港口岸的連接路屯門赤鱲角隧道公路，最快今年底通車。屯赤隧道通車在即，屯門區的樓價自然又看高一綫，加上該區今年首三季已有後有數個新盤推售。最近屯門區樓市交投持續活躍，又有買家為買遲買更貴，也要追價購入屯門䨇寓平台特色單位。

美聯物業高級營業經理葉桂源表示，屯門至赤鱲角隧道公路通車在即，前景可期，區內物業獲追捧。該行新近促成一宗屯門䨇寓二手成交，一名區內上車客追價下以465萬元承接䨇寓南翼平台特色單位。實用面積284平方呎，為開放式間隔，向西享開揚景。


原業主月初叫價約460萬元放盤，由於單位附設平台，連裝修，而且樓齡新，吸引區內上車客洽商承接。客人睇好區內發展前景，故業主反價下仍決定入市，最終追價約5萬元，以465萬元成交，折合實用呎價約16,373元。資料顯示，原業主於2016年11月以約363.2萬元購入上述物業，是次轉手帳面獲利約101.8萬元，物業升值約28%。


位於湖安街8號的䨇寓，位處屯門碼頭區，合共設有222個住宅單位和一個購物商場。該項目提供開放式至三房的住宅單位，大都享有開揚青山灣海景，遠眺加多利灣、咖啡灣及黃金泳灘。目前䨇寓實用面積呎價達1.6萬至1.7萬元水平，但由於該盤開放式單位實用面積只有260餘至300餘平方呎，現時開放式單位的叫價都是在4百餘元，更有樓價「3字頭」的放盤，加上樓齡夠新，難怪該盤獲不少上車客捧場。

 

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記者：陳詠妍
 
屯門客運碼頭 放盤 屯門區 䨇寓

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