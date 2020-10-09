【美股焦點】電子支付商Square斥5000萬美元買比特幣　比特幣炒升3%（第二版）

▲ 電子支付公司Square斥約5000萬美元買入比特幣。

外媒報道，電子支付公司Square（美︰SQ）表示，公司購買4709個比特幣（bitcoin），相當於大約5000萬美元；等同於公司上半年資產總值的1%。Square在新聞稿中表示，虛擬貨幣符合公司的宗旨。Square 美股周四股價升1.8%，周五盤前再升0.5%，暫報184.34美元，市值近800億美元。

Square創始人及行政總裁Jack Dorsey本身亦是數字貨幣的倡議者，並曾於數年前表示，虛擬貨幣最終會成為全球「唯一貨幣」。Dorsey也是社交平台Twitter（美：TWTR）的創辦人，Twitter最新市值約363億美元，未及Square 市值一半。

Square香港時間周四晚公布消息，比特幣日內價格即炒高，最新單日價格升近3%，暫報10,885美元。

Square： 比特幣可能成為更普遍的貨幣

Square在聲明中指出，虛擬貨幣是該經濟自主（empowerment）的一種工具，為世界提供了一種參與全球貨幣體系的方式，「與公司的宗旨相符」。

根據CoinDesk數據，比特幣的價格已從1月份的7,100美元重上近11,000美元水平，累計升幅約5成，但在3月大跌市期間，比特幣一度跌穿5000美元，反映出其有着極大的波動性。

Square財務總監Amrita Ahuja表示︰「我 們相信比特幣有可能在未來成為一種更普遍的貨幣。 隨着使用率的增長，我們打算以紀律的方式學習和參與。 對於一家基於更廣泛的未來來開發產品的公司而言，這項投資是未來計劃的其中一步。」

值得注意的是，Square在2018年起，已容許客戶在其應用程式上購買比特幣。

（第二版加入比特幣走勢）

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編輯︰侯景成