  • 24°C
香港時間 : 20201009日 (五) 02:39
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【美股焦點】電子支付公司Square斥5000萬美元買比特幣 稱「符合公司宗旨」

即市財經 01:54 2020/10/09

分享：

電子支付公司Square斥約5000萬美元買入比特幣。

外媒報道，電子支付公司Square（美︰SQ）表示，公司購買了4709個比特幣（bitcoin），相當於大約5000萬美元；等同於公司上半年資產總值的1%。Square在新聞稿中表示，虛擬貨幣符合公司的宗旨。

Square在聲明中指出，虛擬貨幣是該經濟自主（empowerment）的一種工具，為世界提供了一種參與全球貨幣體系的方式，「與公司的宗旨相符」。

根據CoinDesk數據，比特幣的價格已從1月份的7100美元升至10700美元水平，累計升幅約5成，但在3月大跌市期間，比特幣一度跌穿5000美元，反映出其有着極大的波動性。 

Square財務總監Amrita Ahuja表示︰「我們相信比特幣有可能在未來成為一種更普遍的貨幣。隨着使用率的增長，我們打算以紀律的方式學習和參與。對於一家基於更廣泛的未來來開發產品的公司而言，這項投資是未來計劃的其中一步。」

Square創始人及行政總裁Jack Dorsey本身亦是數字貨幣的倡議者，並曾於數年前表示，虛擬貨幣最終會成為全球「唯一貨幣」。

值得注意的是，Square在2018年起，已容許客戶在其應用程式上購買比特幣。

相關文章︰【螞蟻上市】美國研究限制騰訊、螞蟻集團支付平台 涉「威脅國家安全」　騰訊股價反覆

【美股焦點】Square業績遭泄漏提早放榜　業績遠勝預期開市早段大漲14%（更新第二版）

【整合、轉移MPF有著數？立即申請賺基金單位回贈】 https://bit.ly/2EuPcIq

【10月限定優惠】訂閱《香港經濟日報》電子版額外送多1個月！立即行動

免費下載使用《香港經濟日報》App及成為會員，即時接收最精準的財經及時事新聞，多款迎新禮物任你選！https://bit.ly/2GhIwht

短炒推介視頻，逢交易日下午開市前《香港經濟日報》App播出，立即收看

編輯︰侯景成

美股 電子支付 Square（美：SQ）

上一篇文章

【美股市況】美股升幅縮水 道指漲幅不足百點 阿里巴巴美股破頂（不斷更新）

下一篇文章

【美國大選】特朗普揚言不參加視像辯論　反建議22日面對面辯論
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【新股IPO】雲頂新耀1952追揸沽攻略　投資界料：升幅最多4成
【新股IPO】雲頂新耀1952追揸沽攻略　投資界料：升幅最多4成
【新股IPO】雲頂新耀1952暗盤收市升3成　一手帳面賺約8000元（一表看清各交易場暗盤價）
【新股IPO】雲頂新耀1952暗盤收市升3成　一手帳面賺約8000元（一表看清各交易場暗盤價）
【iPhone12】iPhone 12發布會13日舉行　4款新機型傳機價5,062港元起跳【附價目表】
【iPhone12】iPhone 12發布會13日舉行　4款新機型傳機價5,062港元起跳【附價目表】
【新股IPO】卓越商企服務6989熱爆　孖展580億超購180倍　國際配售提早截飛
【新股IPO】卓越商企服務6989熱爆　孖展580億超購180倍　國際配售提早截飛
【螞蟻上市】螞蟻集團上市前或遭美國「封殺」　影響有幾大？IPO進程會否受阻？
【螞蟻上市】螞蟻集團上市前或遭美國「封殺」　影響有幾大？IPO進程會否受阻？
【新股IPO】雲頂新耀1952獲30.8萬人認購捧場　凍資2310億超購653倍（附配發結果）
【新股IPO】雲頂新耀1952獲30.8萬人認購捧場　凍資2310億超購653倍（附配發結果）