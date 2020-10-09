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【iPhone12】iPhone 12下周登場 大摩率先唱好蘋果 上調全年出貨量、盈利預測

即市財經 01:06 2020/10/09

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蘋果下周舉行發布會，料iPhone12將正式面世。

蘋果（美︰AAPL）將於下周舉行產品發布會，料將會發表新一代iPhone 12。但在iPhone 12尚未正式面世之際，已有大行率先唱好蘋果。摩根士丹利發表研究報告，將蘋果2021年的收入及盈利預期上調2%，預計全年每股盈利為4.07美元，較市場平均預期高20美仙。

摩根士丹利分析師Katy Huberty在報告中指出，華爾街低估了蘋果。她將2021財年iPhone出貨量估計，由2.18億部上調至2.2億部。她預期下周將會有4款iPhone 12推出，包括5.4吋的iPhone 12 mini、6.1吋的iPhone 12、6.1吋的iPhone 12 Pro及6.7吋的iPhone 12 Pro Max。

她表示4款機型均已開始生產，但預期iPhone 12 mini及iPhone 12 Pro Max會較另外兩款中端機型遲兩周開始交貨。

另外，Huberty亦將2021財年的iPhone銷售平均單價，由754美元上調至772美元。她表示繼續看好蘋果股票，預期全球iPhone需求強勁，將推動蘋果股票跑贏大市。

該行維持130美元目標價及「增持」評級。

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編輯︰侯景成

美股 蘋果（Apple，美：AAPL） 股票 iPhone

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