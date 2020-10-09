倫交所傳45億歐元售意大利證券交易所 泛歐交易所接手

▲ 倫敦證交所擬出售意大利證交所，以爭取收購Refinitiv的交易獲得批准。

外電消息指，倫敦證券交易所（LSE）擬出售意大利證券交易所（Borsa Italiana ），作價料達45億歐元；出售對象為泛歐交易所（Euronext）與兩家意大利機構。消息稱，敦證交所出售意大利證交所，是為了爭取金融數據公司Refinitiv併購獲得批准。

報道指出，倫敦證交所或最早於周五宣布有關交易。倘交易完成，將使在泛歐交易所掛牌額外獲得約25%的歐洲股票交易市場份額。報道又稱，交易將以現金、發行新股及貸款方式混合進行。

除了泛歐交易所外，兩家一同參與交易的機構分別為意大利投行Cassa Depositi e Prestiti （CDP）及意大利最大銀行聯合聖保羅銀行（Intesa Sanpaolo）。

報道指，意大利證交所有着重要的戰略地為，因為它擁有政府債券交易平台MTS SpA。

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編輯︰侯景成