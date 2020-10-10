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【當港女遇上摩洛哥小子@iM網欄】在沙漠如何種出水樹苗﹖

名人薈萃 09:31 2020/10/10

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我在穆罕默德家裏的日子，偶然才能見到他爸爸，個子不高，皮膚黑黑的，面上不少皺紋，沉實，笑容不多。這日穆罕默德開車載我到他工作的地方，並介紹他的朋友給我認識，他們看見我時，第一句說話就是用國語跟我說：「你好嗎？」我哈哈大笑回應說：「我來自香港呀！這方言不是香港人說的！」

隨後，穆罕默德說去爸爸工作坊參觀，我雀躍說：「好呀!」 因為，這樣我可真正了解他們的工作文化，更明白柏柏爾人在沙漠的工作環境。穆罕默德開車戴我到更遍遠的地方，這處四周荒涼，沒有民居；車子停下了，眼前只見一個大鐵絲網圍住一個圈，圈內有一棵約8呎高的大樹外，其餘僅數棵樹苗、一個正在開發的水井及幾條黑膠水喉。

原來他的爸爸就在水井旁工作，我站在旁看着。他從一盒子裏取出機械零件整理，不久將零件連水井的繩子一併掉進井內。我的心裏想著：「他在做甚麼呢？」 他將機件掉入水井後，又從水井開始把水抽出來。我好奇問：「水井要幾深，才有水源？」穆罕默德說約20尺左右，真的十分難以相信。

他的爸爸亦忙過不停，以一條水喉接駁另一條水喉，灌水到樹苗。穆罕默德在他爸爸的指導吓，幫忙灌水。其實灌水也有一定學問，是有步驟的，不能亂來：先要在樹苗邊掘出一個小窩，之後將水灌在樹根下及地上小窩，小窩滿水後，快速將水喉拉到另一棵樹苗，盡量將「水」不要浪費在地上，重覆又重覆在不同的樹苗權水！

見到如此簡單，我又想試一下，但他卻不容許，說這樣樹苗會很快浸死。我的心裏極之不滿，因為覺得只是灌水，難度有多大﹖不過我最後也放棄了，因為烈日當空，沒有任何遮檔，十分炎熱呀!我唯有站在一棟大樹下休息，看著他們! 心想，要在沙漠裡種活一顆棕櫚樹真的談何容易。

爸爸向着穆罕默德笑說：「Apple 是否以為我們在玩耍，不是工作。」

沙漠除旅遊業外，這種開發掘井開發水源、灌樹的工作亦不少，穆罕默德說這種工作非常辛勞，且經常只有一個人工作，沒有其他人來幫忙（除運送物資外），所以沒有人喜歡幹這工作。能夠親身觀摩他們的工作環境，比說千言萬語更清楚。

作者_Apple (陳偉嫦）簡介：

熱愛旅遊的港女，遊遍半個地球，最後在北非摩洛哥遇上另一半，細談港女在當地的趣事。

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撰文 : Apple (陳偉嫦）

欄名 : 當港女遇上摩洛哥小子

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