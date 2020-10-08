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【新股IPO】網約車平台嘀嗒出行遞上市申請　主營順風車業務　市佔率逾66%

即市財經 23:51 2020/10/08

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嘀嗒出行申請主板上市，其主營順風車業務。

內地網約車出行平台「嘀嗒出行」於港交所遞上市申請，海通國際、野村為聯席保薦人。嘀嗒出行上半年淨虧損為7.21億元（人民幣，下同），相對去年同期虧損1806萬元。據較早前報道，其集資額傳為5億美元（39億港元）。

上市文件顯示，嘀嗒出行2017至2019年的收益分別為4890萬元、1.18億元及5.8億元，年複合年增長率為244%。2020上半年經調整虧損為1.5億元，相對2019年同期321萬元。

根據弗若斯特沙利文報告，按2019年順風車搭乘次數計算，嘀嗒出行為中國最大的順風車平台，佔據66.5%的市場份額。截至2020年6月30日，嘀嗒出行在全國366個城市提供順風車平台，擁有約1920萬名註冊私家車主， 包括約980萬名認證私家車主。

公司表示，集資所得款項擬用於擴大用戶群及強化營銷及推廣舉措；提升技術能力及升級安全機制；增強變現能力及豐富變現渠道；在中國出行市場價值鏈中選擇性地尋求戰略聯盟、投資收購機會；營運資金及其他一般公司用途。

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編輯︰侯景成

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