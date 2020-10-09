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【Ruby Tuesday破產】香港Ruby Tuesday不受牽連 特許經營商與大集團有關係？

即市財經 09:24 2020/10/09

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香港Ruby Tuesday到底與本港的大財團有沒有關係？

美國連鎖餐廳集團Ruby Tuesday在香港札根25年，加上每年會費起碼過千，於美國申請破產保護的消息令人憂慮香港市場亦受牽連。香港Ruby Tuesday同日發聲明指，香港業務為獨立經營，不涉及重組，不少粉絲隨即鬆一口氣。同一時間，事件不禁令人好奇香港Ruby Tuesday特許經營商的背景，有沒有隸屬任何大集團？

Ruby Tuesday都有用吉卜力劇照發揮創意！

    點擊圖片放大
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香港Ruby Tuesday的特許經營商為Asia Pacific RT （Hong Kong） Ltd，令人不禁聯想起大家樂 （00341） 旗下的泛亞飲食（Asia Pacific Catering），亦有報道指是屬於在港特許經營KFC、Pizza Hut 的怡和集團。

本報於社交媒體向Ruby Tuesday查詢，其否認隸屬泛亞飲食以及怡和集團，指公司「獨立經營，自負盈虧。據小編所知，與任何集團或機構並沒有任何聯繫」。

Ruby Tuesday在美國申請破產前，已大量關店，詳情看【下一頁】

香港首家特許經營店於1995年創立，現有5間分店，分別位於荃灣、九龍灣MegaBox、尖沙咀、銅鑼灣，以及鰂魚涌。公司計劃於將軍澳新都城中心開新店。

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編輯：袁諾曦

香港股票 必勝客 KFC 餐廳 餐飲 大家樂 大家樂（00341）

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