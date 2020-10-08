【恒大賣樓】恒大黃金周尾聲推9新盤　半日錄80億人幣銷售

▲ 內地媒體報道，恒大於10月8日在內地多個城市推出9個新項目，半日已錄得銷售額80億元。

中國恒大 （03333） 早前陷入財困風波，隨恒大地產戰投同意將優先股轉為普通股，資金鏈危機得以紓緩。為加快資金回籠，恒大主席許家印表示由9月7至10月8日，全國樓盤七折開售，力爭「金九銀十」達2000億元（人民幣，下同）銷售。內地媒體報道，恒大於國慶黃金周假期尾聲，10月8日在內地多個城市推出9個新項目，半日已錄得銷售額80億元。

恒大債券利率高，除了「大劉」劉鑾雄為最大捧場客，泛海系亦大手掃入，詳情看【下一頁】

內地疫情回穩後首個長假期，除了可見旅遊業迅速復甦，房地市場亦一樣火爆。據內媒指，恒大於一至三綫城市推出大量新項目，周四（8日）恒大一口氣在哈爾濱、重慶、貴州、青島、珠海、佛山、包頭等全國城市推出9個新項目，截至當日下午1時半，已錄得銷售額超80億元，黃金周樓市在假期最後一天迎來最高潮。

恒大除了房地產，還有什麼業務？詳情看【下一頁】

報道指，由於恒大在黃金周開售延續「開盤必特價」的營銷策略，故吸引了不少人排隊搶房，不少樓盤開盤即售罄。自9月初，恒大全國樓盤實施七折優惠，據指，滿足特定條件可有更多額外折扣，例如以2000抵2萬、清尾最高88折等多重折扣。以一套原價100萬的恒大房為例，最便宜能拿到58萬超低價。

事實上，恒大在每年「金九銀十」均展開聲勢浩大的價格攻勢，在去年同期，恒大便錄得1734億元的銷售。

相關文章：【恒大債務】恒大回購死綫鬆綁 華置股價曾升一成、大劉御用券商5日帳面賺3300萬元

【恒大股價】恒大資金鏈斷裂求救廣東政府？ 恒大報警否認照跌3%、恒大汽車恒騰插逾一成（第三版）

【強積金戶口太多？】一站式平台推回贈鼓勵打工仔整合、轉移強積金戶口

編輯：袁諾曦