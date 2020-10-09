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【恒大股價】恒大38日賣樓套現1416億人幣創新高　全年銷售目標達標9成（第三版）

即市財經 09:56 2020/10/09

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恒大公布，9月至10月8日已賣出逾1400億元人民幣物業

中國恒大 （03333） 早前陷入財困風波，隨恒大地產戰投同意將優先股轉為普通股，資金鏈危機得以紓緩。為加快資金回籠，恒大主席許家印表示由9月7至10月8日，全國樓盤七折開售，力爭「金九銀十」達2000億元（人民幣，下同）銷售。恒大公布，於9月1日至10月8日38日內，實現合約銷售金額1,416.3億元，創同期新高；合約銷售面積1,641.7萬平方米。截至10月8日止，集團物業年內累計實現合約銷售金額5,922.5億元，完成全年 6,500億元合約銷售目標的91.1%。

截至今日上午9時55分，恒大股價跌1.7%，最新報19.9元，成交額1.13億元。

恒大債券利率高，除了「大劉」劉鑾雄為最大捧場客，泛海系亦大手掃入，詳情看【下一頁】

內地疫情回穩後首個長假期，除了可見旅遊業迅速復甦，房地市場亦一樣火爆。據內媒指，恒大於一至三綫城市推出大量新項目，周四（8日）恒大一口氣在哈爾濱、重慶、貴州、青島、珠海、佛山、包頭等全國城市推出9個新項目，截至當日下午1時半，已錄得銷售額超80億元，黃金周樓市在假期最後一天迎來最高潮。

恒大除了房地產，還有什麼業務？詳情看【下一頁】

報道指，由於恒大在黃金周開售延續「開盤必特價」的營銷策略，故吸引了不少人排隊搶房，不少樓盤開盤即售罄。自9月初，恒大全國樓盤實施七折優惠，據指，滿足特定條件可有更多額外折扣，例如以2000抵2萬、清尾最高88折等多重折扣。以一套原價100萬的恒大房為例，最便宜能拿到58萬超低價。

事實上，恒大在每年「金九銀十」均展開聲勢浩大的價格攻勢，在去年的9月及10月整整兩個月，恒大便錄得1734億元的銷售。

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編輯：袁諾曦

（第三版加入最新銷售數據及股價）

香港股票 疫情 中國恒大（03333） 恒大

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