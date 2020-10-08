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【阿里破頂】阿里巴巴美股破頂　突破300美元　大行最牛目標價是多少？

即市財經 23:08 2020/10/08

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阿里巴巴美股股價破頂。

阿里巴巴 （09988） （美︰BABA）於周四（8日）於美股創下新高，股價首次突破300美元大關；高見300.8美元，折合等於港股阿里巴巴每股291.4港元。綜合53家券商看法，目前投資界對阿里的平均目標家為315.7美元，亦仍有約5%上漲空間。

數據顯示，當前對阿里看法「最牛」的是麥格理，其給予阿里巴巴的目標價為403美元。其次則為大和，予阿里巴巴港股目標價為348港元、美股則為358美元。

值得注意的是，在《彭博》統計的數據當中，有98.5%的機構給予阿里「買入」評級，1.5%為「持有」，沒有任何機構給予「賣出」。

相關文章︰【阿里巴巴股價】平過100 Yen店　淘寶特價版上海推1元實體店

【阿里巴巴】阿里巴巴投資者日有驚喜 一文看清券商目標價

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編輯︰侯景成

美股 香港股票 阿里巴巴（Alibaba，美：BABA） 目標價 阿里巴巴 阿里巴巴－SW（09988）

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