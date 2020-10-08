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【大行點睇】行業重開進展令人沮喪 摩通大削濠賭股目標價

股樓投資 23:42 2020/10/08

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澳門十一長假旅客按年下跌86%，除低於外界預期，也使市場關注當地博彩的復甦前景。摩根大通發表報告，下調對明年澳門博彩業「回歸常態」的預期，指行業重新開放的進展「糟糕地令人沮喪」；貴賓廳市場的不確定性不斷上升，普遍預估面臨下行風險。

【阿里巴巴9988】淘寶特價版上海設實體店 全埸貨品以1元發售   詳情請看【下一頁

【iBond 2020】比iBond更高息 4大低風險收息股逐個捉   詳情請看【下一頁

該行將貴賓廳業務比重較高的永利澳門（01128）評級，由「增持」連降兩級至「減持」，目標價由17.5元大幅下調至11元；又將金沙中國（01928）、澳博控股（00880）、新濠國際發展（00200）及美高梅中國（02282）四家公司的評級由「增持」下調至「中性」，目標價方面，金沙由39元降至33元、澳博由11元降至9.5元、新濠由20元降至13.5元，美高梅由12元降至9元。

不過，摩通維持銀河娛樂（00027）的「增持」評級，惟目標價亦由70元，下調一成至63元。

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撰文 : 李尚毅

永利澳門（01128） 銀河娛樂（00027） 金沙中國有限公司（01928） 經濟

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