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【特朗普救星】再生元就新冠治療方案申緊急授權 曾用於醫治特朗普

即市財經 22:44 2020/10/08

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再生元就其新冠肺炎治療方案申請使用授權。

美國再生元製藥公司（美︰REGN）周三表示，已向就其新冠病毒抗體療法，向美國食品及藥品監督管理局（FDA）申請緊急使用授權。再生元的「抗體雞尾酒療法」此前曾用於治療美國總統特朗普，後者於接受治療後恢復康。

再生元股價盤前曾升5%，惟開後迅速收窄，最新升1.6%，報600.47美元。特朗普早前承諾，將會批准其緊急使用申請，並向所有美國人免費供應。

上述療法是目前正在測試的幾種可能有助於治療新冠肺炎患者的單抗療法之一。據上月再生元的報告，初步結果顯示，雞尾酒療法可以降低新冠患者的病毒水平。

再生元發聲明指，根據其與美國政府的協議，如果FDA批准緊急授權，政府將免費向美國人民提供初始劑量，並負責分配。

該公司表示，目前有可供大約5萬名患者使用的劑量，預計未來幾個月內將有可供30萬名患者使用的劑量。

相關文章︰【名人言論】Tesla創辦人Elon Musk拒絕接種新冠肺炎疫苗　強調自己及家人沒有患病風險　

【新冠疫苗】富蘭克林鄧普頓：廣泛接種疫苗料要待2021年後　大流行時間或更長

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編輯︰侯景成

美股 新冠肺炎疫情 特朗普 肺炎 新冠肺炎 雞尾酒

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